Valentino ARREMETE contra Rafael Cardozo por revelar sus ingresos por evento: "Si me matan es tu culpa"

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rafael Cardozo volvió a generar una nueva polémica, y esto al revelar públicamente la elevada suma de dinero que el tiktoker Valentino habría generado tras presentarse por unos minutos en una discoteca. Las declaraciones del modelo no tardaron en hacerse viral y llegando a oídos del creador de contenido, quien no dudó en pronunciarse incómodo luego de haber sido expuesto.

Valentino responde a las declaraciones del brasileño

Durante la última participación del modelo en el programa 'Amor y Fuego', no dudó en recordar una experiencia relacionada con Valentino Palacios, donde sorprendió al revelar el monto que, según él, llegó el tiktoker por animar durante unos minutos en una discoteca.

"¡Rafael, lo he traído! Me llenó la discoteca, no hizo nada, pero me llenó la discoteca y ¿cuánto había cobrado? 18 mil soles. Creo que ya no lo contratan, creo que han bajado, creo que los streamers tuvieron su pico alto y ahora ya se enfrió todo", reveló el exchico reality brasileño.

Estas palabras no fueron bien recibidas para el influencer, quien se pronunció mediante sus redes sociales para arremeter contra el brasileño y recordarle las grandes sumas que llegó a ganar Rafael Cardozo en sus épocas de 'Esto es Guerra'.

"¡Oye! ¿Y este ya no se acuerda cuando cobraba 30,000 dólares en su época de 'Esto es Guerra', no? ¿Ya no se acuerda cuando cobraba más de 10,000 dólares? ¿Y cuál es el problema?", respondió Valentino.

A su vez, el amigo de Josi Martínez negó que haya dejado de recibir propuestas laborales y remarcó que aún viene siendo solicitado, pues lo siguen llamando para distintos eventos, los cuales no puede aceptar en su mayoría, por falta de tiempo.

"Y gracias a Dios, sí me siguen contratando, pero lastimosamente no lo acepto porque no puedo, no tengo tiempo. Por eso", comentó.

El inicio de un conflicto

Esta polémica disputa entre Valentino y Rafael Cardozo muestra la tensión constante en el mundo de la farándula tras revelar datos privados. La indignación de Valentino llega a responsabilizar al brasileño por su seguridad personal al ventilar los ingresos que percibe por animar los eventos. Esto demuestra como la exposición mediática puede escalar rápidamente a ataques personales y acusaciones delicadas.

Ante ello, este intercambio de ataques que incluyó descalificaciones sobre la trayectoria de ambos personajes, dejando en evidencia como ha crecido el conflicto y trasciende lo profesional para convertirse en un enfrentamiento de índole personal. Hasta el momento, ambos personajes parecen dispuestos a mantener este fuego cruzado, priorizando la confrontación pública sobre cualquier tipo de solución.