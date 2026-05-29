Sismo en Lima de 8.8: Más de 9 mil muertos y 1.4 millones de damnificados son los que habrían ante eventual desastre

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima, la capital del Perú, enfrenta un escenario de riesgo que, de algún día materializarse, tendría consecuencias verdaderamente catastróficas para las miles de familias que habitan la ciudad.

Un estudio presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante el I Simulacro Nacional Multipeligro 2026 proyectó que ante un terremoto de magnitud 8.8 en la ciudad podría dejar más de 9 mil muertos, alrededor de 157 mil heridos y más de 1.4 millones de damnificados.

Proyecciones del desastre

El balance detalla que un sismo de esta gran magnitud ocasionaría la destrucción de aproximadamente 363 mil 936 viviendas, afectaría a 26 establecimientos de salud y a 19 instituciones educativas, además de comprometer la infraestructura básica de la capital.

La cifra de damnificados alcanzaría el 1 millón 455 mil 746, mientras que los afectados superarían los 2.1 millones de personas, lo que evidencia la vulnerabilidad de Lima frente a un evento catastrófico de gran escala.

Cabe recordar también el último gran terremoto catastrófico que golpeó a la capital peruana con fuerza destructiva, siendo el producido el 3 de octubre de 1974, alcanzando una magnitud de 8.0 en la escala de Richter y dejando graves daños en Lima y Pisco. El eventual escenario no se aleja mucho a lo ya vivido décadas atrás.

Simulacro Multipeligro en Chorrillos (Mindef)

El ejercicio se realizó este viernes 29 de mayo a las 10:00 a.m., movilizando a más de 20 instituciones públicas y privadas, junto con organismos de primera respuesta. Se llevaron a cabo demostraciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, rescate con cuerdas y canes, atención prehospitalaria y control de incendios y materiales peligrosos.

Memoria histórica: Yungay

El simulacro se realizó en el marco de los 56 años del terremoto de 1970 en Áncash, de 7.9 grados, que provocó el desprendimiento de hielo del nevado Huascarán y el aluvión que sepultó la ciudad de Yungay, considerado una de las mayores tragedias naturales del país.

El escenario proyectado por la Municipalidad de Lima es un recordatorio contundente de la fragilidad de la capital frente a un eventual megasismo. Miles de muertos, millones de afectados y viviendas destruidas configuran un panorama de desastre que exige preparación constante.

Ciudad de Yungay sepultada.

Los simulacros y capacitaciones son pasos necesarios, pero la magnitud de las cifras revela que aún queda mucho por hacer para fortalecer la resiliencia urbana. En un país marcado por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la prevención y la memoria histórica son las únicas herramientas para enfrentar un futuro que, de ocurrir, podría ser devastador.