Perú preincaico: Nueva investigación con ADN antiguo reescribe la historia nacional

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un reciente estudio analizó restos humanos que fueron hallados en el Valle de Chincha, donde se descubrió una migración masiva desde la costa norte hacia el sur, ocurrida en el siglo XIII. Este increíble hallazgo cambia nuestra comprensión sobre como grupos humanos atravesaban extensos territorios de a costa peruana.

Evidencia genética de una gran migración

Los investigadores analizaron el ADN antiguo de 21 personas en cementerios locales, encontrando evidencias de más de que se desplazaban por más de 700 kilómetros. Estos grupos norteños no solo se trasladaron, sino que conservaron su identidad genética y cultural durante dos siglos, pese a mezclarse con otros grupos de la costa peruana.

Mapa del área de estudio.

Según la investigación difundida por DW y publicada en la revista Nature Communications, el análisis genético demostró que estos migrantes conservaron sus costumbres durante al menos 200 años en suevo hogar. Esta evidencia sugiere que mantenían conexiones sociales y comerciales mucho más amplias de lo que se creía.

El análisis reveló vínculos familiares estrechos y evidencia de endogamia, sugiriendo la formación de ayllus o grupos de parentesco para conservar el poder, los recursos y la cohesión interna en un contexto de cambios políticos constantes dentro del territorio andino.

Cita CMXLVII: ADN revela migraciones y matrimonios en el Perú preincaicohttps://t.co/1NTjDOkurW



Foto: Figurilla hallada en el valle medio de Chincha, Perú, uno de los sitios donde se recuperaron restos de ADN antiguo de migrantes preincaicos pic.twitter.com/zEu0Rhwap0 — Librerias San Francisco (@LibSanFrancisco) May 28, 2026

Este estudio permite observar cómo las poblaciones migrantes lograban asentarse en territorios distantes sin perder sus raíces. La investigación genética se convierte en una herramienta fundamental para rastrear el origen geográfico de los antepasados, superando los límites que los restos arqueológicos materiales a veces presentan.

Tradiciones y vínculos sociales complejos

Esta investigación determinó que los grupos aplicaban técnicas como la modificación craneal, donde usaban tablillas y vendajes para darle forma a la cabeza. A su vez, pintaban los cráneos con pigmento rojo, como ritual para reforzar la cohesión identitaria de estas poblaciones migrantes en el valle.

Los especialistas pudieron identificar que se practicaba la endogamia, donde los grupos formaban ayllus cerrados para proteger su patrimonio. Estas uniones estratégicas entre parientes eran fundamentales para conservar el acceso a recursos vitales y preservar el orden político ante los contantes cambios sociales de la región.

La adopción de estas costumbres en el valle de Chincha confirma que el intercambio no era solo comercial, sino también poblacional. Las familias migrantes habrían buscado seguridad a manteniendo sus linajes, garantizando así la permanencia de sus estructuras sociales en tierras lejanas.

Este hallazgo abre nuevas incógnitas acerca del nivel de organización, movilidad e intercambio cultural que existía en el Perú preincaico. A su vez, se revelan como las sociedades antiguas del territorio peruano mantenían conexiones mucho más dinámicas y extensas de lo que la historia planteó.