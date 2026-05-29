Reniec remite a la ONPE lista con información actualizada de más de 700 000 ciudadanos para la segunda vuelta

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este viernes 29 de mayo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seis listas con información de ciudadanos que fueron actualizadas luego del cierre del padrón electoral, el 14 de octubre del 2025.

Es importante precisar que, este accionar permitirá que los miembros de mesa cuenten con datos actualizados y contribuyan a prevenir información errónea durante la segunda vuelta presidencial que se celebrará el domingo 7 de junio.

Las cifras:

De acuerdo con lo reportado por el organismo que preside Carmen Velarde Koechlin, esta relación incluye el registro de fallecidos, cambios de domicilios y renovación de fotografías de jóvenes que cumplieron 18 años hasta el 12 de abril, en el marco de la primera y segunda vuelta electoral, a nivel nacional y del extranjero.

En ese sentido, la lista revela un total de 751 373 datos actualizados, los cuales se desagregan en 88 126 defunciones, 51 021 actualizaciones de fotografías de ciudadanos que cumplieron 18 años (cambian sus fotografías de niños por los de adulto) y 619 226 cambios de domicilio realizados por los ciudadanos electores.

De acuerdo con el padrón electoral que fuera aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en diciembre del 2025, son 27 325 432 los peruanos hábiles para emitir su voto en las elecciones generales 2026.

¿Sabes cómo renovar tu DNI de manera virtual?

Realiza el pago (S/ 30) con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito .

con el , mediante los del Reniec: Yape o Agente BCP, previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

Asimismo, pueden ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación del DNI azul caduco o por caducar al DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencia.

Desde el Reniec afirman que seguirán poniendo todas sus plataformas de atención a disposición de la ciudadanía para que puedan tener su DNI hasta el mismo día de la segunda vuelta.