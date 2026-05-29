Perú es elegido miembro del Comité Directivo del CIM ante la OEA.

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú fue elegido como integrante del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el periodo 2026-2029, informó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Edith Pariona. La designación representa un importante respaldo internacional al trabajo que viene desarrollando el país en materia de igualdad de género y promoción de los derechos de las mujeres.

Este resultado se concretó durante la participación de la titular del MIMP en la 40° Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, espacio en el que se destacó el compromiso del Perú con el fortalecimiento de la autonomía económica femenina y la implementación de políticas orientadas a garantizar mayores oportunidades para las mujeres.

Perú integrará órgano estratégico de la CIM

La representación peruana en esta asamblea estuvo encabezada por la ministra del MIMP, quien participa como Delegada Titular del Perú ante la CIM. Con esta elección, el país pasará a formar parte del órgano encargado de definir las prioridades estratégicas y orientar el trabajo institucional de la comisión durante los próximos tres años.

Asimismo, la incorporación del Perú al Comité Directivo de la CIM constituye un reconocimiento a su participación activa en los espacios interamericanos de cooperación y diálogo regional, así como a las acciones impulsadas en favor de los derechos y la inclusión de las mujeres en distintos ámbitos sociales y económicos.

🇵🇪 El Perú fue elegido miembro del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA para el período 2026-2029, anunció la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona. 👏



Este importante resultado se da tras la participación de la... pic.twitter.com/W83CKd1yJ0 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 29, 2026

Conoce al elenco internacional del comité

El Comité Directivo estará conformado de la siguiente manera:

Presidenta de la CIM:

Mónica Xavier Yelpo - Directoria del INMUJERES - MIDES, Uruguay.

Vicepresidentas:

Gloria Ann Thomas — Ministra de Desarrollo Social y Asuntos de Género, Granada.

Rechie Valdez — Ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Canadá.

Alicia Pomata Gunsett — Ministra de la Mujer, Paraguay Ministerio de la Mujer de Paraguay.

Miembros:

Edith Pariona Valer — Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Perú.

Ana Prudencia López Sales — Secretaria Presidencial de la Mujer, Guatemala.

Vindhya Persaud — Ministra de Servicios Humanos y Seguridad Social, Guyana.

Sharon Coburn Robinson — Directora Principal de la Oficina de Asuntos de Género, Jamaica.

Emma Hippolyte — Ministra de Equidad y Asuntos de Género, Santa Lucía

La incorporación del Perú al Comité Directivo de la CIM reafirma el compromiso del país con la promoción de los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades y el impulso de políticas que contribuyan al fortalecimiento de su autonomía económica en las Américas.