Ministerio de Vivienda y Reniec facilitan trámite de DNI electrónico para servidores públicos en Lima

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) articuló acciones con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para desarrollar una jornada especial para facilitar el acceso al DNI electrónico y agilizar trámites en función de los servidores públicos.

La actividad, denominada "Tramitatón de DNI electrónico", se realizó el pasado 26 de mayo en la sede central del ministerio y estuvo dirigida principalmente a servidores públicos obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses.

Durante la jornada, los participantes pudieron realizar diversos procedimientos de manera rápida y dentro de las instalaciones del sector.

DNI electrónico fue gestionado durante jornada especial

En la actividad se realizaron diversos trámites relacionados con el DNI electrónico, como renovación, duplicado, actualización de datos y sustitución del DNI azul.

Según informó el Ministerio de Vivienda, este documento resulta indispensable para realizar diversos trámites digitales; con ello, quieren fortalecer la transparencia y la integridad en base de la función pública.

La jornada también permitió acercar servicios públicos a los trabajadores para facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones administrativas.

Servidores recibieron orientación sobre Declaración Jurada de Intereses

Como parte de la jornada, la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción habilitó módulos de orientación para asistir a los servidores en la presentación de la Declaración Jurada de Intereses.

Asimismo, especialistas brindaron apoyo personalizado para resolver dudas relacionadas con el llenado y presentación del documento digital.

El objetivo de esta actividad fue facilitar el cumplimiento de este requisito administrativo y fortalecer los mecanismos de transparencia dentro del sector público.

Ministerio destaca modernización y transparencia

El ministro Wilder Sifuentes Quilcate destacó que la actividad busca promover una gestión pública más moderna y accesible para los trabajadores del sector.

"Esta jornada refleja nuestro compromiso de acercar servicios a los servidores del ministerio y facilitar el acceso al DNI electrónico", señaló.

Asimismo, indicó que este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer la transparencia y la integridad en la administración pública.

Reniec y Vivienda impulsan digitalización de trámites

La medida entre el Ministerio de Vivienda y Reniec forma parte de las acciones orientadas a impulsar la digitalización de servicios y simplificar procedimientos administrativos.

Las entidades recalcaron la importancia del uso del DNI electrónico, ya que permite agilizar trámites digitales y mejorar la seguridad en la identificación de los ciudadanos. Además, destacaron la importancia de continuar promoviendo herramientas tecnológicas dentro de la gestión pública.

Esta iniciativa fortalecerá la digitalización, transparencia y acceso rápido a servicios esenciales dentro de la gestión pública.