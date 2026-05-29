Iván Paredes Yataco: Confirman fallecimiento del exjefe del INPE por problemas de salud

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, falleció este viernes 29 de mayo, según confirmaron fuentes a Exitosa Noticias. El también abogado lideró la institución hasta enero último, cuando decidió presentar su renuncia irrevocable al entonces presidente José Jerí Oré.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | Las redes sociales del exjefe del INPE, Iván Paredes, confirmaron su deceso este viernes 29 de mayo. El abogado de profesión habría estado internado desde hace varios días.



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Aquejaba problemas de salud desde enero

En entrevista brindada al programa "Hablemos Claro" a inicios de año, el desaparecido funcionario acusó problemas de salud, principalmente cardíacos, por el estrés que le generaba estar al mando del INPE, en medio de la reforma del sistema penitenciario y las constantes requisas en las cárceles, en el marco de la lucha del entonces Ejecutivo contra la inseguridad ciudadana.

"He tenido temas fuertes, por temas privados no los podría comentar, pero son temas fuertes de salud del corazón, cardiaco y a raíz del estrés, el médico me dice que por el estrés. Es un punto importante porque por ejemplo para mis labores tendría que irme a la sierra a hacer requisas y realmente, es materialmente imposibles, no lo voy a poder hacer", indicó a nuestro medio.

Iván Paredes dirigió al INPE entre julio de 2025 y enero de 2026. Sobre dónde será su velatorio, previo a su último adiós, su entorno familiar informó que en las próximas horas brindará más detalles.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expresaron su pesar por el lamentable fallecimiento del exjefe del INPE. "Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos", comunicó la cartera ministerial.

Desde el MINJUSDH lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/cDuvKMZwbE — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 30, 2026

Denunció que recibía amenazas contra su vida por operativos en los penales

En diciembre del 2025, Iván Paredes denunció que venía recibiendo amenazas de parte de delincuentes, quienes le exigían dejar de realizar requisas en los penales. A pesar de esta práctica delictiva, el entonces jefe del INPE continuó con sus labores de manera ininterrumpida.

"El martes pasado, hace más de una semana, recibí dos llamadas, en las dos amenazando contra mi vida con insultos, improperios y todo lo que es una amenaza y además de eso, me decían que era producto de las requisas, que deje de hacer las requisas, que ya no las haga", reveló.

Lejos de poner un alto a sus amenazas, los malhechores continuaron intimidando al titular del INPE, enviándole mensajes con las mismas intensiones. "Me dijeron que ya pare, que baje mis revoluciones, así me dijeron", comentó en Exitosa.

Se espera que en la próximas se brinden detalles sobre el fallecimiento de Iván Paredes Yataco.