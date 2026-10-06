Hallan muerto al informante del caso Epstein tras revelar vínculos del secretario de Comercio de EE. UU.

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Siete años después del fallecimiento del magnate condenado por pedofilia, Jeffrey Epstein, las ramificaciones de sus nexos financieros continúan sacudiendo la política internacional.

La conmoción pública estalló tras confirmarse la muerte de Simon Andriesz, un exejecutivo bancario británico de 57 años que cobró notoriedad por revelar las conexiones comerciales no declaradas entre Epstein y el actual secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

Andriesz, quien laboró entre 2012 y 2017 en la firma BGC Partners —filial de Cantor Fitzgerald, liderada por Lutnick—, fue hallado sin vida en Cornualles, según reportó The Banker y ratificaron voceros de su entorno en la plataforma X. Aunque la hipótesis principal apunta a un presunto suicidio, el hecho reavivó las suspicacias sobre las presiones que enfrentaba.

Las revelaciones que comprometieron al secretario de Comercio

El origen de este escándalo se remonta a los hallazgos que Andriesz efectuó tras revisar meticulosamente miles de archivos desclasificados por el Departamento de Justicia estadounidense bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

Al buscar las iniciales de los principales directivos de su antigua empresa, el informante descubrió un intercambio de correos electrónicos fechados en 2018 que vinculaban directamente a Lutnick con Epstein en torno a la firma de publicidad digital Adfin, en la cual ambas partes poseían inversiones.

Estos documentos contradijeron abiertamente las afirmaciones del secretario de Comercio, quien había negado sistemáticamente cualquier tipo de relación financiera con el fallecido pederasta. Las contundentes evidencias desataron duras críticas en la Cámara de Representantes, donde legisladores demócratas exigieron su renuncia por no transparentar dichos vínculos societarios.

Howard Lutnick

Denuncias de intimidación y la campaña de solidaridad

Antes de su trágico final, el propio Andriesz declaró públicamente en un podcast de la cadena británica BBC haber sufrido una "presión tremenda" y una sistemática campaña de represalias tras acudir ante la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido y el FBI. Pese al acoso y al evidente desgaste personal, el profesional sostuvo que continuaría su batalla por un imperativo ético.

Tras confirmarse su deceso, su representante John Robertson activó una colecta internacional de fondos para apoyar al hijo del denunciante, desmintiendo categóricamente que contara con una gran fortuna. Robertson explicó que los recursos del banquero se dilapidaron en prolongadas disputas legales y honorarios de abogados.

El fallecimiento de Simon Andriesz añade un oscuro capítulo al enigmático historial de sombras que rodea la figura de Jeffrey Epstein y sus poderosos allegados. Mientras las autoridades británicas han anunciado que revisarán el tratamiento otorgado a las alertas remitidas por el denunciante, el Gobierno de Estados Unidos afronta una creciente presión social para transparentar los nexos de sus altos funcionarios.