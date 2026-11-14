Gianluca Lapadula será sometido a pruebas médicas tras lesión en amistoso de la selección peruana

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El amistoso que disputó la selección peruana ante Bolivia (triunfo 2-0) dejó un jugador afectado y es Gianluca Lapadula. Tras sufrir una molestia, el delantero de Universitario pidió su cambio, lo que encendió las alarmas en el cuadro crema de cara al tramo final del Torneo Clausura que culminará la próxima semana.

Preocupación en tienda crema

De acuerdo con el comunicador Gustavo Peralta, el delantero italo-peruano solicitó su variante luego de sentir una molestia muscular. Por ello, será sometido a una examinación para determinar la gravedad de su lesión, que permitirá saber si estará disponible para el último partido frente a Sport Huancayo el próximo domingo.

"Gianluca Lapadula sintió un pequeño pinchazo en el muslo posterior izquierdo y pidió inmediatamente su cambio. Hoy será evaluado por el cuerpo médico para determinar realmente qué tiene. Hay preocupación en la 'U'", publicó el hombre de prensa en su cuenta personal de X.

Gianluca Lapadula sintió un pequeño pinchazo en el muslo posterior izquierdo y pidió inmediatamente su cambio. Hoy será evaluado por el cuerpo médico para determinar realmente qué tiene. Hay preocupación en la U. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 14, 2026

Como se recuerda, el 'bambino' fue del arranque en el once de la blanquirroja que mandó Mano Menezes frente a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva. Tras anotar un gol de penal en la primera parte, permaneció en el campo de juego hasta el minuto 55, cuando fue reemplazado por el delantero Adrián Ugarriza.

El mismo ariete de 36 años declaró tras el compromiso que sintió una punzada tras una jugada en ataque y que fue una molestia leve, tratando de calmar a la hinchada crema. Cabe precisar que desde su llegada a Ate, no ha sufrido ninguna lesión y no se ha perdido ninguno de los partidos de la Liga1.

Campeón del Clausura se define en la última fecha

Tres equipos pelean por el segundo torneo del año: Sport Huancayo, líder de la tabla, Sporting Cristal y Universitario, igualados en puntos. Cremas y huancaínos jugarán el domingo 22 de noviembre en el estadio IPD Huancayo y los celestes recibirán a Cienciano en el Alberto Gallardo, ambos duelos a las 3:00 p.m.

El equipo de Richard Pellejero asegurará el campeonato de ganar y si empata, depende de un tropiezo de los 'bajopontinos' ante los cusqueños, que buscan asegurar su lugar en la próxima Copa Sudamericana. Los celestes necesitan de un triunfo y un empate o triunfo merengue, mientras que la a la 'U' le sirve ganar y que no lo haga Cristal.

Gianluca Lapadula se retiró por molestias musculares del partido amistoso de la selección peruana ante Bolivia, por lo que los médicos de Universitario lo evaluarán para conocer el alcance de su lesión y si lo dejará desafectado de la última fecha del Torneo Clausura.