Fiscalía reporta 165 detenidos durante las ERM 2026 por suplantación, publicidad ilegal y otros delitos

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público reportó un total de 165 personas detenidas en 28 distritos fiscales durante el monitoreo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE), 148 intervenciones ocurrieron el domingo 4 de octubre, mientras que las restantes se registraron los días 1, 3 y 5 de octubre.

🚨 #EleccionesSinDelitos | Ministerio Público registró 165 detenidos durante las #ERM2026; 148 fueron intervenidos el 4 de octubre. Suplantación de votantes (59), propaganda prohibida (31) y publicidad ilegal del voto (27) fueron los principales delitos en la jornada electoral. https://t.co/a0sLTUcEqv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 6, 2026

Suplantación de votante lidera detenciones

Entre los presuntos delitos vinculados con las intervenciones, la suplantación de votante concentró la mayor cantidad, con 59 personas detenidas. Le siguieron la propaganda electoral en periodo prohibido, con 31 detenidos, y la publicidad ilegal del sentido del voto, con 27.

También se reportaron 9 detenidos por presunto expendio de bebidas alcohólicas durante el periodo electoral, 8 por atentados contra el derecho de sufragio y otros 8 por inducción a no votar o hacerlo en determinado sentido. Asimismo, hubo 7 intervenidos por delitos contra el derecho de sufragio y 6 por presunto porte de armas durante el periodo electoral.

Cusco concentra mayor número

Las detenciones fueron registradas en 28 distritos fiscales, con Cusco a la cabeza de la lista con 18 intervenidos. Le siguen Áncash, con 17, y Huánuco, con 14. Ayacucho contabilizó 12, mientras que Cajamarca registró 10.

Por su parte, Lima Sur, Ica, Huancavelica y Arequipa reportaron 9 detenidos cada uno. Amazonas y Loreto registraron 7 intervenciones por distrito fiscal.

Fiscalía realizó miles de acciones preventivas

El Ministerio Público informó que alrededor de 7000 fiscales permanecieron en alerta permanente antes, durante y después de la jornada electoral. Según la información sistematizada por la Oficina de Observatorio de Criminalidad, se realizaron 14 110 actuaciones preventivas a nivel nacional, de las cuales 5330 correspondieron al día de las elecciones.

Las acciones incluyeron la verificación de la distribución del material electoral, la ausencia de propaganda en los locales de votación, la instalación de mesas y el cumplimiento de la Ley Seca. También se coordinó con los organismos del sistema electoral, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Como parte de esta labor, los fiscales emitieron 2351 exhortaciones y 1535 recomendaciones, además de realizar seis derivaciones. El Ministerio Público señaló que estas acciones buscan garantizar la legalidad, proteger el derecho al sufragio y resguardar la voluntad popular durante las distintas etapas del proceso electoral.