21/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Leandro Paredes preocupó a los hinchas de Boca Juniors luego de sufrir una descompensación en plena celebración por la consagración del equipo en la CONMEBOL Sudamericana 2026. Tras ser atendido por los médicos y trasladado en ambulancia para realizarle estudios, el futbolista reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

El capitán del conjunto argentino no pudo resistir las exigentes condiciones climáticas de Barranquilla, donde el intenso calor y la humedad elevaron la sensación térmica hasta cerca de los 40 grados centígrados. Durante los primeros minutos del segundo tiempo, el mediocampista solicitó su cambio y terminó siendo reemplazado a los 58 minutos.

Sin embargo, el momento de mayor preocupación llegó después del encuentro, cuando Paredes se desvaneció mientras brindaba una entrevista. Ante esta situación, se decidió trasladarlo en una ambulancia para que pudiera someterse a una serie de evaluaciones médicas. Aunque el cuerpo médico confirmó que se encontraba bien, consideraron conveniente mantenerlo bajo observación.

Leandro Paredes tranquilizó a los hinchas de Boca Juniors

Luego de permanecer bajo supervisión médica, el futbolista decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. En una primera publicación compartió una fotografía mientras recibía suero, con la intención de transmitir tranquilidad a los hinchas que se encontraban preocupados por su estado de salud.

"Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre" , escribió el futbolista en Instagram junto a una imagen donde luce un buen semblante.

Leandro Paredes reaparece tras sufrir descompensación

Posteriormente, el mediocampista publicó otra imagen en la que aparecía besando el trofeo de la Sudamericana. Esta vez, tomó con humor lo sucedido y explicó que el episodio había sido producto de un mareo después de tantas vueltas durante los festejos del campeonato.

"Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes fue solo un mareo por tantas vueltas juntas", escribió con su característico humor.

El triunfo de Boca Juniors

El equipo argentino Boca Juniors ganó el partido contra su oponente y se convirtió en campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final del certamen continental, poniendo fin a una espera de 21 años sin conquistar este torneo.

Desde los primeros minutos del encuentro, Boca Juniors buscó abrir el marcador y generó su primera opción clara a los 4 minutos mediante un remate de Miguel Merentiel que impactó en el poste, mientras que Atlético Mineiro respondió a los 10 minutos con un disparo de Bernard dentro del área que fue bloqueado por la defensa argentina.

Dicho resultado fue posible con los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el conjunto argentino se impuso ante el cuadro brasileño en el duelo decisivo y sumó un nuevo trofeo internacional a su lista de reconocimientos.

De esta manera, el susto quedó atrás y Paredes pudo llevar tranquilidad a los seguidores del conjunto argentino, quienes estuvieron pendientes de su evolución tras el episodio. Mientras Boca celebra un nuevo título internacional, su capitán espera recuperarse completamente y dejar atrás el complicado momento vivido durante los festejos.