22/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa protagonizó un incómodo momento en la televisión argentina luego de ser acusada públicamente de haberse quedado con vestidos de diseñadores. El señalamiento fue realizado por la panelista Ximena Capristo durante una comunicación telefónica en el programa 'SQP', donde ambas terminaron enfrascadas en una fuerte discusión que provocó la reacción de la modelo peruana.

Todo comenzó cuando el conductor Nico Peralta le preguntó a Milett sobre un antiguo episodio relacionado con su participación en el programa 'Bailando'. A raíz de ello, Capristo recordó una supuesta situación en la que la modelo habría tratado como asistente a una integrante de la producción del concurso de baile.

Ante estos comentarios, la expareja de Marcelo Tinelli no tardó en defenderse y rechazó tajantemente la versión de la panelista. Además, le exigió que precisara quiénes eran las personas involucradas en aquel supuesto incidente, pues consideraba que estaba realizando afirmaciones sobre su comportamiento sin ofrecer mayores detalles.

La fuerte pelea de Milett y Ximena

Sin embargo, el momento más incómodo llegó cuando Ximena Capristo lanzó una acusación mucho más grave contra la peruana. La argentina aseguró que Milett debía devolver las prendas que presuntamente se había llevado de algunos diseñadores durante su paso por el programa de baile. No obstante, no presentó pruebas que respaldaran su señalamiento.

"Que devuelva las cosas que le robó al diseñador... a los diseñadores, que te robaste los vestidos, ¿por qué no los devolvés?", dijo la presentadora argentina.

La acusación provocó el evidente malestar de Figueroa, quien cuestionó la manera en que la panelista se dirigía a ella y dejó en claro que no tenía confianza con su interlocutora. Mientras tanto, los demás integrantes del programa intentaban intervenir para evitar que el enfrentamiento continuara escalando. "Por favor, ¿me pasan con alguien que yo conozca? A esa señora no la conozco", dijo la exnovia de Tinelli.

Finalmente, la tensión llegó a un punto en el que Milett decidió poner fin a la conversación y cortó abruptamente la llamada. Antes de hacerlo, volvió a marcar distancia de Capristo y le reclamó por su actitud. De esta manera, la comunicación terminó en medio de un fuerte cruce que dejó expuesta la incomodidad de la modelo peruana.

"Yo no te conozco, no sé por qué me estás hablando a mí. Reina, a mí no me hablés como se te da la gana", sentenció para luego inmediatamente cortar la llamada.

Es así que, el enfrentamiento generó un momento de tensión en el espacio televisivo argentino y volvió a colocar a Milett Figueroa en el centro de la atención mediática. Por ahora, las acusaciones de Capristo no fueron acompañadas de pruebas públicas, mientras que la modelo optó por terminar la comunicación antes de continuar con la discusión.