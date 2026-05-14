Exfonavista utilizará dinero del Reintegro 5 para pagar el tratamiento contra el cáncer de su esposa

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gesto de un exfonavista ha sorprendido en medio de la devolución del Reintegro 5 que inició este jueves 14 de mayo. Según reveló a Exitosa, no dudará en usar todo el dinero que cobre para costear el tratamiento contra el cáncer de su esposa.

Exfonavista destinará dinero para tratamiento de su esposa

Años de espera que hoy se convierten en una oportunidad de vida. Este jueves 14 de mayo, miles de adultos mayores se acercaron hasta las agencias del Banco de la Nación luego de saber que la Comisión Ad Hoc-Ley N° 29625 aprobó el Reintegro 5 para exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Se realizará el pago correspondiente a los fonavistas que conforman el Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago. Es así como las cámaras de Exitosa llegaron hasta el distrito del Rímac, donde la historia de un exfonavista no pasó desapercibido y se convirtió en un gesto de amor.

Hasta la avenida Felipe Arancibia llegó el señor Felipe Contreras quien desde muy temprano espera su turno para cobrar el quinto grupo de reintegro del Fonavi. Mientras que muchos usarán el dinero en diversos aspectos en su vida o para ahorrarlo, él precisó que será un monto que le permitirá apoyar a su esposa, quien libra desde hace tres años una lucha contra el cáncer de mama.

"Tengo muchos problemas de salud, aparte de mi persona, la de mi señora. Le dio cáncer de mama, cesó en su trabajo y ahora estamos con problemas económicos. (Usaré el dinero para el tratamiento de mi esposa) Ella tiene como tres años ya (con la enfermedad)", precisó.

Dinero del Reintegro 5 para salvar a su esposa

El exfonavista también contó a Exitosa que su esposa tuvo que someterse a una nueva sesión de quimioterapia el día de ayer y aseguró que la devolución de sus aportes al Fonavi le permitirá ayudar a solventar sus gastos médicos "fuertes", agravados por lo que él calificó como "deficiencias" del sistema de salud en el país.

Pues bien, indicó que en muchas ocasiones, los medicamentos no llegan a tiempo o simplemente no están disponibles en el Seguro, lo que le obliga a comprarlos por su cuenta para no interrumpir el tratamiento de su compañera de vida para seguir luchando contra el cáncer de mama.

Finalmente, al ser consultado sobre su decisión de destinar cada sol de su reintegro a la salud de su esposa, el exfonavista ofreció una reflexión sobre su gesto de amor que sorprendió a todos: "Tiene que ser así, si no hay amor; lamentablemente, nuestro país está así porque no hay amor", agregó.

Reintegro 5 del Fonavi: ¿Cómo saber si eres beneficiario?

Clic en este ENLACE de "Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026". Selecciona tu tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Digita el número de tu documento. Completa el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior y dale clic en ENVIAR.

Un ejemplo de amor incondicional en medio de pago del Reintegro 5 del Fonavi ante las cámaras de Exitosa: un exfonavista reveló que destinará todo el dinero que cobre al tratamiento del cáncer de mama de su esposa.