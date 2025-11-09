Forado en Ventanilla: MTC anuncia reconstrucción y cierre de tramo en la avenida Néstor Gambetta

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el colapso de un tramo de la avenida Néstor Gambetta que generó un enorme forado en el distrito de Ventanilla, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el cierre temporal de un tramo de la vía y los trabajos de reconstrucción definitiva.

Según informó la entidad, el cierre se aplicará en el tramo comprendido entre el óvalo 200 Millas y la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, mientras se desarrolla el proceso de Licitación Pública N.° 002-2025/20.1 que permitirá iniciar la recuperación del sector, que colapsó tras el debilitamiento del talud debido a una excavación externa.

📌📢 El #MTC, a través de @ProviasNac_Peru, continúa con el proceso de mejoramiento de un tramo afectado por socavación de la Av. Néstor Gambetta.



La adjudicación de la obra está programada para el 12 de noviembre, fecha en que el Provías Nacional del MTC seleccionará a la empresa encargada de ejecutar los trabajos. La buena pro de la licitación permitirá recuperar 560 metros del km 3.5 de la av. Néstor Gambetta.

"Un equipo técnico de Provías Nacional se encuentra en la zona, en coordinación con la Municipalidad de Ventanilla, implementando medidas para salvaguardar la seguridad de los usuarios. Para ello, se ha dispuesto el cierre del tránsito en el tramo afectado", detalló.

Tras cierre temporal de la av. Gambetta, vehículos deberán tomar la av. Haya de la Torre.

Plan de desvío

El MTC informó que, para evitar congestión y mantener la conectividad en la zona, los vehículos que se desplazan de sur a norte deberán tomar la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre como ruta alterna.

"Vamos a implementar un plan de desvíos para tránsito pesado y de carga liviana que incluye señalética y reductores de velocidad para asegurar el tránsito de las personas", informó la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso, sobre las acciones inmediatas adoptadas por la entidad.

Personal del MTC, junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), se encargará de orientar el tránsito y supervisar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad vial.

Asimismo, se exhortó a los transportistas y conductores respetar la señalización temporal colocada en el lugar y circular con precaución para evitar accidentes o daños en los vehículos.

Peligroso forado genera alerta

El daño en la plataforma ha generado preocupación en conductores y vecinos debido a que esta es una zona clave conecta al puerto limeño con la ruta al puerto de Chancay, en Huaral.

La grieta continuó expandiéndose con gran rapidez, por lo que amenazaba con afectar el flujo vehicular y podía alcanzar la vía principal si es que no se tomaban las medidas inmediatas, ya que transitan camiones de carga pesada y vehículos particulares.

Tras las quejas emitidas por los vecinos y conductores de la zona debido a la aparición del enorme forado en la vía que conecta el Callao con Lima, la avenida Néstor Gambetta, el MTC se pronunció y anunció los trabajos de reconstrucción que se realizarán en los próximos días.