PNP refuerza control territorial en Lima contra el avance del crimen: estas son las acciones

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante las fiestas de Navidad y en el marco del estado de emergencia aun vigente en Lima Metropolitana y Callao, la PNP ha intensificado presencia y control territorial, "redoblando esfuerzos" contra el crimen organizado y la delincuencia común.

Viceministro supervisa operativos policiales

La madrugada de este viernes 26 de diciembre, el viceministro de Seguridad Pública, José Zapata, en representación del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, supervisó resultados de operativos ejecutados en simultáneo en diversos puntos estratégicos de la capital y el primer puerto.

Desde la Diprove Norte, en el distrito de Independencia, Zapata presentó los resultados de una intervención policial donde se recuperó un vehículo reportado como robado y se detuvo a tres presuntos implicados identificados como Luis Berrocal (33), Diana Peña (28) y Elvira Caballero (25).

El operativo se produjo tras una persecución iniciada en la avenida Perú y que culminó en la intersección de las avenidas Universitaria y José Granda, en un estratégico accionar de los efectivos.

Trabajo firme y sostenido de la @PoliciaPeru para garantizar la seguridad ciudadana. Operativos simultáneos en Lima y Callao permitieron recuperar un vehículo robado, detener a tres implicados y capturar a un requisitoriado. 🚓💪 pic.twitter.com/b8HTB8OUh7 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 26, 2025

"La Policía Nacional, en articulación con las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales, viene desplegando un trabajo firme y sostenido para garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana. En estas fiestas, hemos redoblado esfuerzos para proteger a la población", señaló el viceministro José Zapata.

En su recorrido, Zapata también acudió a la comisaría de Maranga, en el distrito de San Miguel, donde se le informó acerca de la captura de Juan Velázquez, de 50 años, quien presenta una requisitoria vigente por el delito de violación sexual.

"Estos resultados reflejan la labor efectiva de la Policía Nacional y el trabajo articulado entre las fuerzas del orden, los gobiernos locales y el Serenazgo, orientado a fortalecer la presencia del Estado y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", sostuvo.

La actividad contó con la participación del secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Linares; del jefe encargado de la Región Policial Lima, coronel PNP César Calero; entre otras autoridades policiales.

PNP refuerza seguridad en embajada de México por Betssy Chávez

Desde San Isidro, se pudo constatar que la residencia de la Embajada de México donde permanece Betsy Chávez se encuentra rodeada por un contingente policial mucho mayor al habitual.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, explicó que la presencia de efectivos se duplicó y triplicó en los últimos días ante posibles intentos de fuga durante la Navidad.

Los policías permanecen vigilantes en todo momento y se ubican estratégicamente alrededor de la residencia para prevenir cualquier riesgo.

El viceministro de Seguridad Pública anunció que la PNP, en conjunto con las FF.AA., han "redoblado esfuerzos" durante fiestas navideñas contra el crimen organizado y la delincuencia.