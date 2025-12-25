Emergencia en el Rímac: A código 3 asciende el incendio en un almacén de productos inflamables

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las 3:00 p. m. de hoy, jueves 25 de diciembre, se viene registrando un incendio de fuertes proporciones en la cuadra 11 de la Av. Francisco Pizarro - Rímac, para lo cual, según las últimas cifras actualizadas por el Cuerpo General de Bomberos, viene convocando a 41 unidades de todas partes de la capital.

La emergencia no solo tiene a 100 "hombres de rojo" tratando de controlar las llamas de fuego, también ha sido reclasificada como "código 3" debido a su peligrosidad por su rápida propagación, la cual viene generando múltiples explosiones desde el interior del edificio de cinco pisos donde viene produciéndose el hecho.

Epicentro es un almacén de productos tóxicos

Debido a larga humarada tóxica que se observa a varias cuadras a la redonda, se hacía presumir que el epicentro de la emergencia sería un almacén por estar ubicado en una zona altamente comercial, puesto que, a pocos metros queda la Av. Caquetá. Quien, finalmente se encargó de confirmar esta hipótesis fue el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto.

"Es un incendio en un almacén, un depósito de diferentes materiales inflamables que se hace difícil su control porque ya no hay acceso para los bomberos porque se pondrían en riesgo con las explosiones que tiene (...) cueros, algodón, dunlopillo, aerosoles, balones de gas de helio (...)hay que controlar todo desde afuera", indicó para Exitosa.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Los bomberos continúan trabajando para controlar el incendio en el Rímac. En declaraciones, Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de la MML, señaló que el edificio contiene materiales inflamables como cueros, algodón, aerosoles y balones... pic.twitter.com/WxjUOvzfpm — Exitosa Noticias (@exitosape) December 25, 2025

Sobre si es un local autorizado o informal, señaló que la Municipalidad del Rímac será la que deberá informar ello por ser su competencia. Por otro lado, de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Salud, hasta el momento han atendido a tres personas por presentar cortes, presión arterial alta e inhalación de humo.

🔴 #Ahora | Ante el incendio que ocurre en el Rímac, el Minsa incrementó a cinco las ambulancias con profesionales de la salud y brigadistas.



🚑 Hasta el momento, especialistas del SAMU atendieron en la zona a una persona con herida cortante en la cabeza e inhalación de humo y... pic.twitter.com/ebZQK6cOLT — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 25, 2025

Asimismo, los demás propietarios del edificio, vecinos y comerciantes aledaños han tenido que evacuar. Mientras que, personal de la Policía Nacional del Perú también se encuentra el punto para reforzar las acciones de seguridad, no permitiendo el pase peatonal y vehicular en todo el perímetro.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Además, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Frente a la nueva emergencia registrada en Lima, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración, tal como lamentablemente viene ocurriendo en el Rímac.