Natalia Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer hijo: "Mi niño precioso"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida de Natalia Lafourcade cambió por completo cuando anunció en redes sociales la llegada de su primer hijo. Los saludos y felicitaciones llegaron de inmediato, mientras la cantante mostraba los primeros momentos con su bebé.

Natalia Lafourcade ya es mamá

Con un mensaje lleno de poesía y emoción, Natalia Lafourcade reveló la gran noticia a sus más de dos millones de seguidores.

"Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores", escribió la cantante.

Además, dedicó unas tiernas palabras a su hijo, a quien llamó un "rayo de luz". "Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas", agregó.

Las imágenes que acompañaron el mensaje mostraban a Natalia Lafourcade feliz y con su pequeño en brazos.

Entre ellas, llamó la atención una instantánea tomada apenas minutos después del parto, donde aparece amamantando a su hijo con la leyenda: "Aquí mami recién parida".

Así compartió Natalia Lafourcade su embarazo

Fue en julio de este año, Natalia Lafourcade sorprendió a todos al anunciar que sería mamá por primera vez. En una entrevista con El Universal de México, confesó que la noticia la tomó completamente desprevenida.

"Yo pensé que no me iba a tocar, ya lo tenía muy integrado, (mi pareja y yo) habíamos intentado, pero no se había dado. Entonces imagínate la sorpresa de decir ¡en qué momento pasó esto y además con un pie en la gira!", contó.

Durante estos meses, Natalia Lafourcade fue mostrando cositas de su embarazo, pero guardó bajo llave detalles como el nombre y la fecha exacta de nacimiento de su bebé.

Según lo que Natalia Lafourcade compartió, su bebé habría nacido hace casi dos semanas, aunque la cantante decidió mantener bajo reserva algunos detalles más íntimos de la familia.

Conoce al papá del hijo de Natalia Lafourcade

Para los que no saben, el padre del hijo de Natalia Lafourcade es el creador audiovisual venezolano Juan Pablo López-Fonseca, con quien la cantante mexicana comparte esta nueva etapa de su vida.

La relación entre Lafourcade y López-Fonseca viene desde 2017, cuando comenzaron a colaborar en distintos proyectos artísticos.

Juntos trabajaron en documentales inspirados en los discos Musas (2017) y Hasta la Raíz, este último galardonado con un Latin Grammy como Mejor Video Musical.

Así, Natalia Lafourcade contó en redes sociales que llegó su primer hijo. La cantante compartió fotos llenas de ternura de los primeros momentos con su bebé, mostrando toda la alegría y el cariño que esta nueva etapa le trae.