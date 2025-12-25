Noches frescas en la costa peruana: Conoce desde cuando y qué temperaturas se registrarán

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó que se prevé una disminución de las temperaturas nocturnas en la costa de nuestro país.

Sensación de frío

Senamhi informó que se percibirá sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, con mayor intensidad en la costa norte. Pero con el pasar de las horas, hacia el mediodía y la tarde predominará el brillo solar.

Los especialistas del Senamhi, señalaron que este descenso de las temperaturas está asociado a las condiciones frías del mar frente a las costas peruanas, persistencia de vientos del sur e ingreso de aire seco del oeste. Todo ello aplicará para la costa desde Tumbes hasta Lima, del 26 al 30 de diciembre.

Se prevén temperaturas nocturnas entre 20 °C y 19 °C en Tumbes, entre 17 °C y 15 °C en Piura, entre 17 °C y 14 °C en Lambayeque, entre 16 °C y 13°C en La Libertad, entre 17 °C y 14 °C para Áncash, y entre 13 °C y 16 °C en Lima.

Mientras que, en Lima Metropolitana se esperan temperaturas nocturnas entre los 18 °C y 13 °C, con moderada probabilidad de llovizna hacia el 29 y 30 de diciembre. Ello, debido a la condición fría del mar y la circulación de vientos que genera la estabilidad atmosférica, los contaminantes permanecerían mayor tiempo en la atmósfera.

¿Cuál será la temperatura en el verano 2026?

En entrevista para Exitosa, el meteorólogo Nelson Quispe advirtió a la población, de que entre finales de febrero e inicios de marzo del próximo año se reportarán altos valores térmicos por sobre los 30 °C en Lima Metropolitana, e incluso un poco más.

De acuerdo con lo reportado por el especialista del Senamhi, las condiciones climáticas para este verano serán fuertes, a tal punto que las temperaturas podrían superar los 32 °C en los próximos meses. En ese sentido, puso como ejemplo el primer día de verano en la capital, donde se reportaron valores por sobre los 28 °C.

No obstante, advirtió que "se está viviendo un momento bastante especial" no solo en Lima, sino también en diferentes partes del país, debido no se están registrando lluvias, pese a que ya empezó la temporada de este fenómeno climático. En esa línea, alertó de una "sequedad" para Lima y toda la zona norte para esta semana.

Es en ese sentido que el Senamhi informó que se registrarán noches más frescas o más fría, en medio de este verano, a lo largo de la costa peruana.