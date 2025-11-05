Cierran temporalmente la avenida Nicolás Ayllón por obras de ampliación: conoce el plan de desvío

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que se ha realizado el cierre temporal de un tramo de la avenida Nicolás Ayllón en Ate debido obras de ampliación de la Carretera Central.

Inicio de obras en noviembre

El organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que este cierre se dio el sábado 1 de noviembre en paralelo con el inicio de los trabajos vienen siendo ejecutados por la Municipalidad Distrital de Ate, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Un tramo de la av. Nicolás Ayllón estará cerrado temporalmente por obras de ampliación vial.



Se ha establecido un plan de desvíos para garantizar el tránsito seguro.





Plan de desvíos de ruta

Dado que ya se ha comenzado generar tráfico en la zona y alrededores, la entidad informó que ha establecido un plan de desvíos que permitirá a los conductores de vehículos particulares y de transporte público contar con rutas alternativas, para "garantizar una circulación segura y ordenada".

El plan de desvíos establece que las 64 rutas de transporte público con dirección al Centro de Lima, desviarán por las avenidas Central y la calle Miraflores. En el sentido hacia Chosica, los vehículos podrán circular por la misma avenida Nicolás Ayllón, pero en sentido contrario al tránsito habitual.

En cuanto al acceso a Ate, podrán girar a la derecha a la altura de la intersección de clausurada avenida y la avenida José Carlos Mariátegui, donde se habilitará un acceso temporal.

ATU pide cumplimiento a conductores

La autoridad de transporte pidió a los usuarios y conductores respetar tanto la señalización e indicaciones de los trabajadores y personal en la zona de obras como los desvíos oficiales.

Resaltó que la cooperación de los vehículos también es clave para "contribuir con el desarrollo seguro de los trabajos y evitar inconvenientes durante sus desplazamientos".

A su vez, la ATU recordó a la ciudadanía que la ampliación de la Carretera Central responden a los esfuerzos por mejorar la infraestructura vial y optimizar el transporte público.

Nueva Carretera Central estaría lista en el 2035

La Contraloría General de la República alertó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) sobre demoras en la realización de los estudios técnicos de la Nueva Carretera Central, la cual estaría lista en el 2035.

En riesgo el inicio oportuno de millonaria obra de la Nueva Carretera Central, que beneficiará a casi 20 millones de peruanos, por demora en estudios.

De acuerdo al informe de control, existen limitaciones en el seguimiento y monitoreo de la Fase 2 del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) de la obra, lo que genera que cuatro programa de investigación geotécnica se encuentren con un plazo contractual vencido.

La ejecución de las obras de ampliación de la avenida Nicolás Ayllón (Carretera Central) corresponden a esfuerzos por optimizar la infraestructura vial de la capital, permitiendo una mejor conectividad y facilitando un recorrido más ordenado al transporte público.