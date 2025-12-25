Rímac: Incendio de grandes proporciones consume un edificio en la Av. Francisco Pizarro

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio se registra en la capital, más precisamente en el distrito del Rímac, donde un edificio ubicado en la cuadra 11 de la Av. Francisco Pizarro viene siendo consumido hoy, jueves 25 de diciembre, día de Navidad.

De acuerdo con el portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia viene convocando a 12 unidades y aproximadamente a 50 "hombres de rojo".

(Noticia en desarrollo...)