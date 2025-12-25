RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Tragedia en Navidad

Rímac: Incendio de grandes proporciones consume un edificio en la Av. Francisco Pizarro

De acuerdo con el portal de los Bomberos, un incendio de grandes proporciones se viene registrando en la cuadra 11 de la Av. Francisco Pizarro. Más de 50 efectivos atienden la emergencia.

Incendio consume edificio ubicado en el Rímac.
Incendio consume edificio ubicado en el Rímac. Exitosa Noticias

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Un nuevo incendio se registra en la capital, más precisamente en el distrito del Rímac, donde un edificio ubicado en la cuadra 11 de la Av. Francisco Pizarro viene siendo consumido hoy, jueves 25 de diciembre, día de Navidad

De acuerdo con el portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia viene convocando a 12 unidades y aproximadamente a 50 "hombres de rojo".

(Noticia en desarrollo...)

 

Temas relacionados Bomberos Edificio incendio Navidad Rímac

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias