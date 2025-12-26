Reportan demoras en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 1 del Metro de Lima informó, a través de sus redes sociales, la demora de su servicio debido a "fallas técnicas", lo que impide el traslado con normalidad de sus miles de pasajeros y en plena 'hora punta'.

Mediante un pronunciamiento emitido este viernes 26 de diciembre, la entidad mencionó que se encuentra trabajando para solucionar este inconveniente lo más pronto posible.

Usuarios son los más afectados

Tal como era de esperarse, son los más afectados por esta situación son los usuarios del concurrido medio de transporte que une los distritos de San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador.

Si bien es cierto, que hoy es día no laborable para el sector público y con la posibilidad de que la actividad privada puedan acogerse a esta figura, en diversas estaciones se observa una buena cantidad de trabajadores y ciudadanos en general, quienes ante la demora de la llegada de los trenes, han tenido que optar por movilizarse en otros unidades de transporte público.

Cabe señalar que, a finales de noviembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que la tarifa de la Línea 1 podría tener un aumento en los próximos meses, debido a que la concesionaria podría realizar "mejoras" en el servicio para garantizar la demanda. No obstante, sobre el nuevo precio que podrían pagar los usuarios, refirieron que se encuentra "en estudios".

(Noticia en desarrollo...)