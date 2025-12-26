Terror en Comas: Sicarios asesinan a dirigente de construcción civil en la Pascana en plena Navidad

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Mientras la mayoría de peruanos celebraba la llegada de la Navidad junto a sus familias, en Comas dos personas fueron brutalmente atacadas a balazos en la zona de La Pascana. Lamentablemente, una de ellas perdió la vida mientras que la otra lucha por su vida en un hospital de la zona.

Asesinan a balazos a dirigente de construcción civil

Para nadie es un secreto que diversas bandas criminales mantienen una guerra por el control del sector construcción y transporte público en Lima Norte. Esto vuelve a quedar en evidencia luego que José Héctor Salazar Sabuco , dirigente de construcción civil, fuera asesinado por sicarios sobre la tarde del último 25 de diciembre.

De acuerdo a la versión de testigos, la víctima se encontraba acompañada de otra persona cerca al cruce del jirón Libertad con el jirón Cochrane. Hasta ahí, dos personas a bordo de una moto lineal las interceptaron y sin reparo algo lanzaron una ráfaga de disparos.

Tras realizar su cometido, los sujetos huyeron del lugar a toda velocidad, mientras que las víctimas cayeron tendidos al pavimento. Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades quienes llegaron para intentar auxiliar a los afectados.

🚨 COMAS | SICARIOS ASESINAN A MOTOTAXISTA EN LA PASCANA



Un nuevo asesinato se registró en Comas. Esta vez, en la zona de La Pascana, donde sicarios acabaron con la vida de un mototaxista a balazos.



El crimen se suma a la ola de violencia que golpea al distrito.

🔎 El caso es... pic.twitter.com/OtnzW3z39W — Omar Chira Fernández (@chira_fernandez) December 25, 2025

Lamentablemente, Salazar Sabuco no resistió los disparos perdiendo la vida en el lugar. Por su parte, la otra persona que recibió los proyectiles mostró signos de vida por lo que fue llevado de inmediato al hospital más cercano donde actualmente lucha por su vida.

Ya había sido víctima de anteriores atentados

Pese a que el hecho se dio a solo unas cuadras de la comisaría de La Pascana, los agentes de la Policía Nacional del Perú tardaron varios minutos en atender la emergencia. De inmediato se conoció que la víctima mortal era dirigente de construcción civil afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Fenatrac).

De acuerdo al periodista Omar Chira, esta no es la primera vez que habían atentado contra su vida. Y es que en el año 2022 una granada fue dejada en el frontis de su vivienda, mientras que en el 2024 fue atacado a balazos en la zona de Collique.

"Las autoridades no descartan que este nuevo atentado esté vinculado a amenazas previas y disputas internas en el sector construcción, por lo que las investigaciones continúan para identificar a los responsables", indicó el hombre de prensa.

En resumen, una persona fue asesinada a balazos en Comas, mientras que otra quedó gravemente herida en plena celebración de la Navidad.