Navidad 2025: Distritos de Lima Este concentran mayor nivel de contaminación por pirotécnicos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que como resultado del uso de pirotécnicos en esta navidad 2025, se han registrado altos índices de concentración de contaminantes en el aire en ciertos distritos.

Distritos de Lima Este los más contaminados

A través de sus redes sociales, el Senamhi informó que especialistas señalaron que las estaciones de calidad de aire ubicadas en San Juan de Lurigancho y Ate registraron las más elevadas concentraciones de partículas que se encuentran en el aire, generadas por la quema de muñecos, uso de pirotécnicos e incendios.

🎆 Luego de usar productos pirotécnicos, el aire se llena de partículas finas y metales como plomo, cobre y bario.

🎆 Luego de usar productos pirotécnicos, el aire se llena de partículas finas y metales como plomo, cobre y bario.

😮‍💨 Estas sustancias pueden afectar los pulmones, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con asma.

"Durante la madrugada del 25 de diciembre las estaciones alcanzaron concentraciones máximas promedio horarias de 104.11 µg/m³ (San Juan de Lurigancho) y 103.68 µg/m³ (Pariachi)"; detallaron.

Seguidas de estas dos estaciones, se encuentra la de Santa Anita con niveles cercanos a los 80 µg/m³. seguido por Villa María del Triunfo, Campo de Marte (Jesús María) y San Martín de Porres, con niveles por debajo de los 60 µg/m³. El último llegó a tener altos índices alrededor de la 1:00 a. m., pero luego descendieron.

"Durante la madrugada del 25 de diciembre las estaciones alcanzaron concentraciones máximas promedio horarias de 104.11 µg/m³ (San Juan de Lurigancho) y 103.68 µg/m³ (Pariachi)."

Incendios en Lima se generan por juegos pirotécnicos

Fueron casi 40 incendios reportados al Cuerpo General de Bomberos del Perú durante esta navidad. El más grave se dio en San Juan de Lurigancho, exactamente en una fábrica ubicada en la calle Los Amancaes, cuadra 3 de la avenida Canto Grande.

En total, fueron necesarias 15 unidades de bomberos para controlar el siniestro que duró varias horas. Afortunadamente no se reportaron heridos, pero si cuantiosas pérdidas materiales.

Ya con los incendios controlados, Exitosa conversó con el gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casaretto, para conocer más detalles de lo sucedido durante la madrugada de este 25 de diciembre.

Tras relevar que hubieron diversos incidentes alrededor de toda la capital, el funcionario también precisó que la principal causa de estos se debe a la utilización de juegos pirotécnicos a pesar de su prohibición en la gran mayoría de casos.

Casaretto precisó que los residuos de estos juegos artificiales suelen caer en los techos de las casas cuando aún se encuentran vivos. Por ello, al encontrar material inflamable se ocasionan de inmediato los incendios que luego pueden terminar en tragedia.

"De la cantidad de incendios que se ha tenido, más o menos en un 80 % es por el uso de juegos pirotécnicos. Yo creo que por ahí en los techos se dieron la mayoría de emergencias por los residuos que regresan con un punto que todavía no se consume, entonces eso es lo que hace que donde se guardan cartones y deshechos hayan tenido estas consecuencias", indicó.

Es por ello que Senamhi informó que la madrugada del 25 de diciembre, navidad, se registraron los niveles más altos de contaminación en el aire de los distritos de Lima Este.