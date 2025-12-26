Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio este viernes, 26 de diciembre?

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Es importante monitorear el comportamiento del dólar en Perú en la jornada de este viernes, 26 de diciembre, para evitar pérdidas si estás pensando en comprar o vender esta divisa hoy. En ese marco, lo ideal es también identificar cómo cotiza el tipo de cambio.

¿Bajó el precio del dólar este viernes?

Acabó las celebraciones por Navidad; sin embargo, aun las personas se encuentran pendientes sobre cuáles son las fluctuaciones del dólar tras esta festividad tan esperada por muchos en el país. ¿Por qué? Pues bien, recordemos que dicha moneda extranjera tiene un impacto directo en la inflación y en la estabilidad económica de nuestro país, además, afecta muchas áreas de la vida cotidiana, desde los precios de los productos hasta las decisiones de inversión y viajes.

Por eso es crucial mantenerse informado sobre su evolución. Asimismo, las personas que tienen ahorros en soles pueden estar interesadas en el tipo de cambio del dólar para tomar decisiones sobre si es más conveniente ahorrar en la moneda peruana o en dicha divisa, precisamente este viernes, 26 de diciembre.

En ese marco, una entidad del Estado que brinda información diaria sobre el comportamiento del dólar en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación, ¡toma nota!

VIERNES, 26 DE DICIEMBRE ¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio en Navidad, este 25 de diciembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3.359 S/ 3.369

Recuerda, que el tipo de cambio del dólar Sunat sí varía, pero no lo hace los fines de semana ni feriados, porque se basa en el promedio diario del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y de las operaciones interbancarias. Las cifras reflejadas en el cuadro de arriba dejan entrever una leve variación a la baja, en comparación al último martes 23 y miércoles 24 de diciembre:

Martes 23 de diciembre: Valor de la compra fue de S/3.360 - Venta era de S/3.372.

de diciembre: Valor de la compra fue de S/3.360 - Venta era de S/3.372. Miércoles 24 de diciembre: Compra era de S/3.362 - Venta a S/3.371.

Tipo de cambio dólar paralelo

Para tener una visión más clara de la tendencia, es importante también observar la evolución del tipo de cambio del dólar paralelo, que se refleja en el mercado no oficial o casa de cambio. Este precio fluctúa según la oferta y la demanda.

De acuerdo a portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar 'Ocoña' es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿Por qué varía el precio del dólar?

Recuerda que el precio del dólar puede variar conforme pasen las horas debido a distintos factores, entre ellos:

Política monetaria de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de los commodities: Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar.

Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar. Factores políticos internos: La inestabilidad política (como protestas o cambios de gobierno) genera incertidumbre y puede hacer que el dólar suba.

La inestabilidad política (como protestas o cambios de gobierno) genera incertidumbre y puede hacer que el dólar suba. Intervención del BCRP: Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Así que si estás buscando el mejor momento para cambiar dólares en Perú, es ideal que tengas en cuenta cuál es su comportamiento y valor actual en la jornada de este viernes, 26 de diciembre.