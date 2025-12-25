Incendio en el Rímac: Senamhi informa de desplazamiento de aire contaminado

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) viene monitoreando el estado de la calidad del aire en la zona donde se viene registrando un incendio de grandes proporciones en el Rímac.

¿Cómo va el desplazamiento del aire contaminado?

El Senamhi publicó un aviso ambienta atmosférico ante el incendio que se viene registrando en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro en el Rímac, y detallaron el alcance del desplazamiento del aire contaminado.

"Contaminantes del aire se desplazan principalmente al noreste con una velocidad de 5 km/h, afectando al distrito del Rímac, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y Comas", informaron.

En ese sentido, la institución recomendó evitar o reducir las actividades al aire libre que requieran esfuerzos prolongados o intenso y en el caso de una exposición se aconseja cubrirse la nariz, boca y ojos.

Según se observa en el gráfico facilitado por Senamhi, el aire insalubre se encuentra en el Rímac con 55.5 - 125.4 µg/m³, mientras que a los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos llega aire insalubre para ciertos grupos sensibles con 35.5 - 55.4 µg/m³. A Comas e Independencia se registra una cantidad moderada, entre 9.1 - 35.4 µg/m³.

Incendio de proporciones

Desde las 3:00 p. m. de hoy, jueves 25 de diciembre, se viene registrando un incendio de fuertes proporciones en la cuadra 11 de la Av. Francisco Pizarro - Rímac, para lo cual, según las últimas cifras actualizadas por el Cuerpo General de Bomberos, viene convocando a 41 unidades de todas partes de la capital.

La emergencia no solo tiene a 100 "hombres de rojo" tratando de controlar las llamas de fuego, también ha sido reclasificada como "código 3" debido a su peligrosidad por su rápida propagación, la cual viene generando múltiples explosiones desde el interior del edificio de cinco pisos donde viene produciéndose el hecho.

Debido a larga humarada tóxica que se observa a varias cuadras a la redonda, se hacía presumir que el epicentro de la emergencia sería un almacén por estar ubicado en una zona altamente comercial, puesto que, a pocos metros queda la Av. Caquetá. Quien, finalmente se encargó de confirmar esta hipótesis fue el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto.

"Es un incendio en un almacén, un depósito de diferentes materiales inflamables que se hace difícil su control porque ya no hay acceso para los bomberos porque se pondrían en riesgo con las explosiones que tiene (...) cueros, algodón, dunlopillo, aerosoles, balones de gas de helio (...)hay que controlar todo desde afuera", indicó para Exitosa.

Es por ello que Senamhi advirtió que el aire contaminado por el incendio en el Rímac se ha desplazado a otros distritos y brindó recomendaciones como precaución.