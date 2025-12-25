Venezolana y peruano se convierten en padres a pocos minutos de iniciar la Navidad

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una ciudadana de nacionalidad venezolana y un peruano recibieron el mejor regalo de sus vidas al convertirse en padres de un hermoso bebé a pocos segundos de la llegada de la Navidad, momento que recordarán para la eternidad en sus corazones.

Los afortunados progenitores de nombre María Fernanda Moreno y Jean Pool Beltrán, son también compañeros de trabajo desde hace más de dos años, pero desde hoy también lo serán para siempre con su hijo, el pequeño Jacob.

"Queremos que nuestro hijo sea un hombre de bien"

La llegada a este mundo del bebé no fue nada fácil, según lo que comentó la flamante madre a Exitosa. "Mafer", como es también conocida, mencionó que llegó el 18 de diciembre al Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) debido a las contracciones que presentaba y porque conforme pasaron las horas dejó de dilatar.

El personal médico procedió a estabilizar y monitorear tanto a ella como a su bebé, puesto que, no quería que el parto se realice con cesárea, sino de forma natural. No obstante, en la noche del 24 de diciembre "rompió la fuente", por lo que fue llevada a sala para proceder con la intervención, la cual fue totalmente exitosa, dando como resultado el nacimiento de su primogénito a las 00:01 horas del 25 de diciembre, con un peso de 3,420 gramos.

Visiblemente emocionados por la nueva etapa que les toca asumir desde hoy, ambos padres expresaron su felicidad con estas sensibles palabras para el amor de sus vidas. "Que crezca bien, que crezca como un hombre de bien, un hombre sano y que todo lo que se proponga lo haga", expresó María Fernanda.

"Yo sé que tú vas a ser un hombre de bien, quizás más adelante vas a tener todo el apoyo de tu mamá, de parte de mía, vas a ser realmente increíble. Te amo mucho", dijo el padre ante nuestras cámaras.

Ministro de Salud lleva el saludo del presidente José Jerí

Quien llegó a la Maternidad de Lima para conocer a los primeros recién nacidos de la Navidad 2025 fue el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, quien, a su vez, llevó el saludo del presidente José Jerí y felicitó a los padres de familia por el momento que les toca asumir en sus vidas desde hoy.

"Somos padrinos espirituales de todos los niños, porque nosotros tenemos una misión bien importante, ser papás de los que no tienen padres. Hacemos un llamado a la sociedad para apoyar a los pequeñitos de menos recursos", sostuvo.

En esa línea, remarcó la importancia del parto humanizado, servicio que el INMP brinda desde hace 15 años, permitiendo que las gestantes estén acompañadas por sus parejas durante este momento especial, con el objetivo de brindar mayor seguridad emocional a la madre, fortalecer el vínculo familiar desde el nacimiento y ofrecer una experiencia de parto más respetuosa y cercana.

Vale mencionar que, no solo Jacob vino al mundo en Navidad, también nacieron otros dos niños, quienes se encuentran sanos, así como sus respectivas madres. La Navidad trajo consigo tres hermosos regalos para la humanidad, bienvenidos.