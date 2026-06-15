FP se enfocaría en proyectos de conectividad vial en eventual gobierno: "Tenemos que priorizar", señala Carlos Neuhaus

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante las actualizaciones de la ONPE sobre el avance en los resultados de la segunda vuelta electoral que define al siguiente presidente de la República. Carlos Neuhaus, integrante el equipo técnico de uno de los partidos políticos en competencia, Fuerza Popular emitió comentarios sobre la importancia en ejecutar acciones que favorezcan la conectividad vial del país.

Carlos Neuhaus afirma la importancia de las conexiones en el país

En declaraciones a Exitosa, Carlos Neuhaus, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, deslizó que un eventual gobierno de Keiko Fujimori priorizaría proyectos de conectividad vial en distintas regiones del país en las que se requiere estas acciones en favor de la población.

"Cuando a mi me pidieron que haga los Panamericanos había que hacer el famoso puente Santa Rosa para conectar el aeropuerto con la av. Santa Rosa y alguien me dijo ya está listo, acá está el diseño del puente y a la semana me dicen no se puede porque los tirantes, la altura del puente sobrepasaba el cono de vuelo por un metro o dos metros y de ahí recién ahora lo están haciendo"

Asimismo, contó su experiencia en la participación de los Juegos Panamericanos 2019 y los retos que enfrentó en esa época dado su cargo como presidente del comité organizador (COPAL) y director ejecutivo del proyecto.

"Se tienen que hacer los metros de Lima que son necesarios, la cantidad de obras que se pierden en transporte es increíble, entonces tenemos que priorizar las obras más importantes, las obras de conectividad y establecer criterios de resultados y los sistemas de contratación del estado muchas veces eran en base a multas porque no avanzas, te penalizo", enfatizó Neuhaus.

Siguiendo esa línea, el integrante del equipo técnico explicó que, de ejecutar de manera ordenada los tiempos, cumpliendo con el dinero destinado para el proyecto, se pueden tener un proceso efectivo y realista.

"Pero la experiencia que yo tuve es si tu cumples con tus tiempos y tus presupuestos puedes tener un bono, si haces por debajo del presupuesto podemos compartir el ahorro, o sea basar en incentivos y la Contraloría lo que hace es control posterior y eso es como hacer autopsias, tiene que empezar desde los expedientes técnicos, el concurrente y al final quedaran algunas cosas pero no las importantes", manfiestó.

Finalmente, mediante sus comentarios, Carlos Neuhaus, integrante del partido FP argumentó la importancia de estas conexiones viales en el país de darse un eventual gobierno en el que pueda encargarse de dichos aspectos.