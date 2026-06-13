Keiko responde a Sánchez tras pedido de reconteo de votos: "Lo que ha faltado por parte de JP es leer mejor la ley"

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el pedido del candidato, Roberto Sánchez, quien solicitó un reconteo total de los votos. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció de manera tajante para aclarar los procedimientos que rigen el sistema electoral peruano, marcando una distancia clara frente a pedidos que, según su postura, excederían el marco normativo actual.

"Sí, escuché al candidato Roberto Sánchez pedir un conteo de la totalidad de las actas. Entonces, aquí es importante precisar cuáles son las normas, porque la democracia está basado en reglas, en normas, en leyes y en la Constitución", indicó la candidata.

El respeto al marco legal y constitucional

Para la candidata presidencial, la solicitud de un reconteo total no se ajusta a lo establecido en la carta magna ni en la normativa electoral. Según explicó, el proceso no depende de la voluntad política de los candidatos, sino de criterios técnicos específicos previamente definidos.

"Solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas", puntualizó Fujimori.

Este argumento refuerza la idea de que el proceso electoral cuenta con mecanismos de control internos que no pueden ser ignorados. Fujimori recalcó que la observación de las actas no es una facultad arbitraria, sino una función institucional.

"¿Y quién puede observar una acta? Solamente la ODPE, la oficina descentralizada de procesos electorales que está dirigida por la ONPE", manifestó.

El rol determinante de los organismos electorales

En su alocución, Fujimori detalló la ruta que seguirán los votos cuestionados, informando sobre la cantidad de actas que se encuentran en esta situación.

"Entonces, hay 1550 actas que van a ser probablemente recontadas. ¿y quién lo define? Los jurados especializados. Estos jurados están dirigidos por el Jurado Nacional de Elecciones...yo creo que lo que ha faltado, en todo caso, por parte de Juntos por el Perú, es leer mejor la ley y el reglamento", indicó la candidata de Fuerza Popular.

Con estas palabras, la candidata dejó en manos de las instituciones del Estado la resolución final de la controversia electoral. Su discurso buscó desestimar presiones externas, subrayando que "son los organismos y las instituciones del Estado quienes solicitan un reconteo y quienes definen finalmente la votación final".

La declaración de Keiko Fujimori constituye una defensa del institucionalismo electoral frente a las demandas de revisión total de la votación. Al señalar que el destino de las elecciones está sujeto exclusivamente a las decisiones de la ONPE y el JNE a través de las actas observadas, la candidata busca cerrar la puerta a interpretaciones políticas fuera del reglamento, reafirmando que el respeto a las reglas del juego es el único camino válido en una democracia.