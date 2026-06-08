Juntos por el Perú reconocerá resultados de ONPE, confirma Rodríguez Cuadros: "En eso consiste la democracia"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los primeros resultados de la segunda vuela de las elecciones generales continúan siendo actualizados por ONPE y mantienen en vilo a la opinión pública. En medio de esta tensa espera, Exitosa conversó con Manuel Rodríguez Cuadros, exministro de Relaciones Exteriores y actual integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú.

Respetarán resultados oficiales de ONPE

Como es de conocimiento público, el conteo rápido emitido por Ipsos y la asociación civil Transparencia dan como ganador a Roberto Sánchez por un estrecho margen. Sin embargo, los resultados oficiales aún mantienen a Keiko Fujimori, aunque la distancia se sigue acortando con el pasar de las horas.

En ese sentido, Manuel Rodríguez Cuadros dejó en claro que tanto él como todos los miembros de Juntos por el Perú respetarán los resultados oficiales tal como lo han indicado en las últimas semana. A su vez, el integrante del equipo técnico exhortó a sus contrincantes de Fuerza Popular a hacer lo propio con la finalidad de salvaguardar la democracia.

"Juntos por el Perú nunca ha estado en una dinámica de no reconocer un resultado, esa dinámica ha correspondido a Fuerza Popular. Nosotros hemos invocado desde un principio a Fuerza Popular para que se comprometa a reconocer democráticamente el resultado cualquiera que este sea", indicó.

En esa línea, el ex canciller dejó en claro que la democracia también se trata de respetar cualquiera que sea el resultado de un proceso electoral y de la voluntad popular del país.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En comunicación con Exitosa, el integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Manuel Rodríguez Cuadros, sostuvo que el partido reconocerá los resultados finales que brinde la ONPE. Recalcó que ellos nunca estuvieron en la dinámica de no hacerlo y... pic.twitter.com/IBgtyvFFAF — Exitosa Noticias (@exitosape) June 8, 2026

"Roberto Sánchez y los demás voceros de Juntos por el Perú, hemos señalado de una manera reiterada que vamos a reconocer, no como un acto excepcional, sino con normalidad democrática el resultado final que de la ONPE. En ese consiste la democracia, en eso consiste la opción de elegir un gobierno y un presidente de la República en función de la voluntad popular", añadió.

Es una victoria de Roberto Sánchez

Finalmente, Rodríguez Cuadros dejó en claro que gracias a los arrojado por el conteo rápido de Ipsos y Transparencia, dentro de su partido tienen claro que el candidato de JP es el virtual ganador y que ello debe ser corroborado en los próximos días.

"Clara, terminantemente y tajantemente quiero decir que una vez que ONPE de los resultados oficiales reconoceremos esos resultados sin ninguna duda sea quien sea el ganador, pero adelanto que en este momento el ganador es Roberto Sánchez y esperamos que esto se corrobore en las próximas horas", sentenció.

En resumen, Manuel Rodríguez Cuadros, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, aseguró que Roberto Sánchez y el partido político reconocerán los resultados que arroje el conteo final de ONPE.