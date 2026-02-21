Hallan restos del policía que fue arrastrado por el río Rímac al intentar salvar a un perrito

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cuerpo del suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela fue hallado sin vida durante la tarde de este sábado 21 de febrero tras las intensas labores de búsqueda por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú y bomberos voluntarios. La noticia fue confirmada por la PNP.

PNP confirma hallazgo de cuerpo

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo del valeroso SO2 PNP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela durante la tarde de este sábado 21 de febrero. Ello, luego de que se continuarán con las labores de rescate luego de que el bombero fuera arrastrado por el fuerte caudal del río Rímac la mañana del viernes.

Según la información publicada por la PNP, el cuerpo sin vida fue hallado a la altura de la Base Naval del Callao tras continuar con la incansable labor de rescate por parte de sus compañeros.

En entrevista para Exitosa, los familiares de Patrick narraron los lamentables momentos que atraviesan previo a que su cuerpo fuera encontrado. Los allegados del rescatista llegaron este sábado 21 de febrero hacia el puente del Ejército para continuar con la búsqueda.

La tía del valiente suboficial, Kelly Ospina, comentó el profundo aprecio de su sobrino hacia las mascotas. "Amaba a los animales, eran su adoración", lamentó.

La institución policial lamentó la pérdida de uno de sus más valerosos policías de este equipo y extendió sus condolencias a los familiares de la víctima ante este momento de dolor.

📢 #PNPInforma | Tras una ardua e incansable búsqueda, efectivos policiales hallaron el cuerpo sin vida del S2 PNP Patrick Ospina Orihuela, a la altura de la Base Naval del Callao.



Hoy despedimos a un valiente que, fiel a su vocación de servicio, no dudó en lanzarse al río Rímac... pic.twitter.com/HCGAin2CfB — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 21, 2026

Por su parte, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios extendió sus condolencias debido a que Ospina Orihuela era bombero voluntario de la Compañía de Bomberos Huachipa N.°236.

Cuerpo General de Bomberos expresa sus condolencias

Noticia en desarrollo...