Fuertes lluvias ponen en alerta a 67 provincias de 10 regiones para las próximas horas, alerta el Senamhi

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias intensas en 15 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones en algunas provincias de las regiones de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Amazonas: Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. Apurímac: Abancay, Antabamba, Cotabambas y Grau. Ayacucho: Huanta. Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi. Junín: Chanchamayo, Jauja y Satipo. La Libertad: Sánchez Carrión. Lambayeque: Ferreñafe y Lambayeque. Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Maynas y Putumayo. Madre de Dios: Tambopata, Manu y Tambopata. Pasco: Oxapampa. Piura: Ayabaca, Huancabamba y Morropón. Puno: Azángaro, Carabaya, Huancané, Melgar, San Antonio de Putina y Sandía. San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. Ucayali: Atalaya.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la selva norte, selva alta centro y selva sur se prevé lluvia y/o chubascos localizados de ligera a moderada intensidad.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia pic.twitter.com/hUNkkUM1Li — Senamhi (@Senamhiperu) April 28, 2026

En ese sentido, el Senamhi informó que se presentarán precipitaciones localizadas (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de ligera a moderada intensidad en la sierra norte y sur, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas. Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas localizadas en zonas situadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra centro.

Del mismo modo, también se esperan lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad principalmente en la selva norte, selva alta centro y selva sur, acompañadas del mismo modo por ráfagas de viento y descargas eléctricas que se presentarán durante la tarde, noche y las primeras horas de la madrugada.

Para la costa central se prevé niebla y neblina durante la noche, madrugada y/o primeras horas de la mañana, con posible llovizna dispersa.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.