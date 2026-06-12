SUNEDU interpondrá acción de amparo tras resolución del Minedu que busca cambios en Consejo Directivo

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La reciente resolución del Ministerio de Educación que ordena cambios en la dirección de la SUNEDU ha sido calificada como una intromisión política. El superintendente Vicente Espinoza subrayó que la Ley Universitaria establece con claridad las causales de vacancia y que estas deben ser declaradas por el propio Consejo Directivo, no por una disposición externa.

"La Ley Universitaria, Ley 30220, en el artículo 18, establece claramente las causales de vacancia de un miembro del Consejo Directivo del SUNEDU, y es el propio Consejo el que declara la vacancia. Además, la Ley 31520 establece que SUNEDU es un ente autónomo, que actúa con independencia y neutralidad, y libre de injerencias del poder político, y eso lo dijo la sentencia del TC del año 2022".

Crítica a la resolución ministerial

El superintendente explicó que la norma emitida por el Minedu no puede aplicarse de manera inmediata, pues requiere un acto posterior del Consejo Directivo. Con ello, sostuvo que la disposición carece de sustento jurídico y que introduce conceptos inexistentes en la Ley Universitaria.

"En el Derecho encontramos unas normas autoaplicativas y heteroaplicativas. La primera es de ejecución inmediata, [pero] esta resolución requiere un acto posterior, que es heteroaplicativo y requiere que el Consejo Directivo lo vea y, de considerarlo, vaya conforme a lo que dice la Ley Universitaria".

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el superintendente de Sunedu, Vicente Paul Espinoza, indicó que al vulnerar la autonomía de la entidad están interponiendo una acción de amparo ante la injerencia externa de parte del Ministerio de Educación. Considera... pic.twitter.com/MjyRPoSToS — Exitosa Noticias (@exitosape) June 13, 2026

En esa línea, Espinoza reforzó su crítica señalando que la resolución ministerial inventa figuras que no están contempladas en la ley.

"Para nosotros, esta resolución del MINEDU no tiene una fundamentación jurídica adecuada, porque la ley universitaria no habla de periodos fraccionados, ni de complementarios ni de miembros accesitarios. Consideramos que esta resolución es vulneratoria a la autonomía institucional".

Medidas legales y razones de fondo

Espinoza adelantó que la SUNEDU ya prepara acciones legales para defender su autonomía. Explicó que el Consejo Directivo rechazó la interferencia externa y que la vía judicial es el camino inmediato para frenar la medida.

"En principio nosotros tenemos las acciones legales, estamos interponiendo un proceso de amparo al respecto y también el Consejo Directivo ha rechazado esta interferencia externa sobre lo que representa la autonomía de la propia institución".

Finalmente, ofreció una lectura sobre las motivaciones detrás de la decisión del Ejecutivo. A su juicio, el objetivo es debilitar la capacidad de la SUNEDU para cumplir con su rol de supervisión y licenciamiento de universidades.

"Hay múltiples supuestos, pero consideramos que el debilitamiento institucional de la SUNEDU busca que no podamos cumplir adecuadamente nuestras funciones, siendo una de las principales el licenciamiento de universidades, y para hacerlo tenemos que buscar que se acrediten las condiciones básicas de calidad".

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el superintendente de Sunedu, Vicente Paul Espinoza, precisó que la entidad goza de autonomía y está libre de injerencias del poder político. Además, señaló que la Ley Universitaria establece que el propio consejo... pic.twitter.com/6WhNRv1mZp — Exitosa Noticias (@exitosape) June 13, 2026

La acción de amparo anunciada por la SUNEDU marca un nuevo capítulo en la disputa por la autonomía universitaria. Las declaraciones de Espinoza reflejan la preocupación de que el Ejecutivo busque debilitar la capacidad de supervisión de la entidad, poniendo en riesgo los procesos de licenciamiento y la calidad educativa.

El desenlace de este enfrentamiento será clave para definir si la educación superior en el Perú se mantiene libre de presiones políticas o se convierte en terreno de disputa gubernamental.