Sismo de 5.5 sacudió Perú HOY, 13 de junio: Hora exacta y epicentro del temblor, según el IGP

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo de magnitud 5.5 que se registró en la madrugada de este sábado 13 de junio. Por tal motivo, en la siguiente nota de Exitosa, te revelamos la hora exacta y el epicentro de este movimiento telúrico, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Perú hoy, 13 de junio: Detalles del temblor

Nuestro país está ubicado en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', por ello, siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que descansan sobre las placas tectónicas que siempre están en fricción.

En ese marco, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al IGP brinda un reporte detallado de los movimientos telúricos que se registren en territorio nacional.

Al revisar su página oficial en X, podemos verificar que al promediar las 1:35 horas de este sábado 13 de junio, un sismo de magnitud 5.5 se sintió en el país, precisamente a 10 km al Oeste de Suyo, Ayabaca, en Piura, con una profundidad de 68 kilómetros.

Asimismo, según el reporte sísmico, este temblor tuvo un nivel de intensidad grado IV-V Suyo en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento del cierre de esta nota, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por el "remezón".

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0353

Fecha y Hora Local: 13/06/2026,01:35:38

Magnitud: 5.5

Profundidad: 68 km

Latitud: -4.50

Longitud: -80.09

Intensidad: IV-V Suyo

Referencia: 10 km al O de Suyo, Ayabaca - Piurahttps://t.co/p5Srj4klkb — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 13, 2026

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el INDECI, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, las cuales deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días de una emergencia.

Es importante precisar que, la mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de la emergencia. En ese sentido, lo recomendable es una mochila por cada dos personas .

Por su parte, la caja de reserva lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia , y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

⚠️Elabora tu combo de la supervivencia 🎒+📦y prepárate ante emergencias y desastres.



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📆 Viernes 29 de mayo

🕒 10:00 a. m. pic.twitter.com/mBfSyDZWKM — INDECI (@indeciperu) May 19, 2026

Teniendo en cuenta lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la mochila de emergencias debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Es importante seguir las recomendaciones para salvaguardar la seguridad propia y de las personas que nos rodean, tanto en los hogares como en los centros de trabajo, y estar atentos a las futuras réplicas que puedan presentarse con el transcurso de las horas.