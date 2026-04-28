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ENFEN descarta un eventual fenómeno El Niño de magnitud "muy fuerte" por evidencia insuficiente

La Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) llamó a la calma a la ciudadanía y señaló que no existe evidencia suficiente que respalde la ocurrencia de un evento "muy fuerte"

ENFEN llama a la calma a la ciudadanía ante falta de evidencia por un fenómeno "
ENFEN llama a la calma a la ciudadanía ante falta de evidencia por un fenómeno " Foto: difusión

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/04/2026

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La Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) indicó que, con base en la información científica disponible, aún es prematuro afirmar sobre la ocurrencia de un "El Niño" de magnitud "Muy fuerte" de alcance global, también conocido como "Super Niño".

¿Cómo se detecta el fenómeno "El Niño"?

Para entender el comunicado del ENFEN resulta necesario detenernos en cómo se determina la ocurrencia de un fenómeno "El Niño".

El Niño es un fenómeno climático en el océano Pacífico caracterizado por el calentamiento del mar por encima de las temperaturas normales. Esto sucede cada cierto tiempo cuando se debilita el movimiento de los vientos alisios, que son aquellos que empujan el agua caliente desde Sudamérica hacia Oceanía y el Sudeste Asiático.

Con esta variación de los vientos, la acumulación de estas aguas cálidas se concentra frente a las costas de Perú y Ecuador. En consecuencia, el agua cálida se evapora, se eleva a la atmósfera y formas nubes masivas que provocan lluvias intensas en las costas sudamericanas.

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En concreto, los científicos miden las variaciones de temperatura en cuatro sectores del Pacífico ecuatorial, que se encuentran agrupados en dos bloques: 1+2 y 3.4. Mientras el calentamiento del primer bloque se asocia a un fenómeno "El Niño Costero", el calentamiento del segundo lo hace con "El Niño Global".

Sectores para identificar el Fenómeno El Niño. Foto: difusión
Sectores para identificar el Fenómeno El Niño. Foto: difusión

ENFEN descarta ocurrencia de un "Super Niño"

Ahora bien, en un comunicado oficial, la ENFEN sostiene que las actuales proyecciones de temperatura frente a la costa del Perú no respaldan todavía a ese escenario extremo y llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta únicamente a los reportes oficiales

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Según precisa, desde febrero se observa un calentamiento en la región Niño 1+2 (zona norte del mar peruano), asociado a la presencia de un evento de "El Niño Costero". Esta podría extender hasta enero de 2027, siendo más probable que alcance una magnitud moderada hacia otoño de 2026. "En este contexto, el ENFEN mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero", se lee en el comunicado.

En el sector 3+4, por otro lado, el ENFEN señala que las condiciones se encuentran en el rango neutral, aunque con una tendencia de calentamiento. Según las evaluaciones vigentes, a partir de mediados de 2026, puede suceder un "El Niño" de magnitud débil en dicha región y extenderse hasta enero de 2027. Esta información se sustenta en "modelos numéricos de pronósticos a nivel nacional e internacional" y el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas del Pacífico tropical.

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