Municipalidad restringe acceso vehicular en el Centro Histórico desde el 13 al 15 de junio por movilizaciones

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los conductores que acostumbran desplazarse por el Cercado de Lima deberán tomar precauciones durante los próximos días. La Municipalidad de Lima informó que se restringirá el ingreso de vehículos al Centro Histórico desde las 00:00 horas del 13 de junio hasta las 00:00 horas del 15 de junio, como medida preventiva frente a las movilizaciones convocadas en la capital.

La medida busca proteger el patrimonio cultural, garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las acciones de control que ejecutará la Policía Nacional del Perú en coordinación con diversas entidades de transporte.

La disposición fue aprobada mediante una resolución de la Gerencia de Movilidad Urbana y comprende una amplia zona delimitada por la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, así como las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre.

Las acciones operativas y de control estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú, institución responsable de la ejecución de los cierres de acceso, el control del tránsito y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública durante el desarrollo de las movilizaciones.

Además, la Policía Nacional supervisará el tránsito en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

¿Quiénes podrán ingresar pese a la medida?

Pese a las restricciones, las autoridades precisaron que algunos vehículos estarán autorizados para ingresar al perímetro restringido. Entre ellos figuran las ambulancias, unidades de bomberos, patrulleros de la Policía Nacional, vehículos oficiales en cumplimiento de funciones, residentes de la zona y propietarios de inmuebles ubicados dentro del área afectada. También podrán acceder los vehículos que se dirijan a playas de estacionamiento autorizadas y aquellos vinculados a actividades previamente aprobadas.

Respecto al transporte público, la comuna indicó que la circulación del Metropolitano y de los corredores complementarios podría modificarse dependiendo de las condiciones de seguridad que se presenten durante las movilizaciones. La decisión será evaluada de manera permanente por las autoridades responsables.

La medida se suma a otras acciones impulsadas en los últimos años para ordenar el tránsito y priorizar la movilidad peatonal en el Centro Histórico, considerado uno de los espacios patrimoniales más importantes del país.

Con esta disposición, las autoridades buscan minimizar riesgos y garantizar el desarrollo seguro de las movilizaciones previstas en Lima. Los conductores deberán planificar rutas alternas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para evitar contratiempos durante los tres días que durará la restricción vehicular en el corazón de la capital.