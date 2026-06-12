Atención pensionistas: ONP comenzará el pago de pensiones a domicilio en Lima y Callao desde el 15 de junio

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), la institución vinculada al Ministerio de Economía y Finanzas comenzará este lunes 15 de junio el servicio gratuito del pago de las pensiones a domicilio. Una modalidad que busca beneficiar a personas de la tercera edad que podrán cobrar su pensión desde sus hogares, teniendo en cuenta su seguridad y bienestar.

¿Cómo acceder a este beneficio?

Para acceder a este beneficio que consta de recibir la pensión a domicilio, los jubilados que quieran recibir su pago desde su casa pueden solicitar este servicio gratuito por medio de la plataforma virtual de ONP.

Para ello, la institución detalló que, los usuarios ingresados al sistema para esta modalidad entre el 6 de junio y 10 de julio serán atendidos desde el mes de agosto, en el que los nuevos beneficiarios comenzarán a recibir el pago de su pensión a domicilio.

📣 ¡Ya somos 10,000! Este 15 de junio, la ONP realizará el pago de pensiones a domicilio para los jubilados.



Conoce las zonas y los días de pago aquí: https://t.co/x9C7r6eFz9 pic.twitter.com/y4RpiOi1FW — ONP Oficial (@onp_oficial) June 12, 2026

¿Cuáles son las fechas en las que se entregará el beneficio a domicilio?

Según informó la en sus canales digitales, las visitas se realizarán hasta el miércoles 24 de junio, de acuerdo con el cronograma establecido por zonas en Lima y el Callao que se encuentra detallado a continuación.

Lima Norte (15 al 17 de junio): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra , San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, , San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Sur (18 y 19 de junio): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Centro (20 al 22 de junio): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Como segunda visita (23 y 24 de junio) se tiene previsto asistir a domicilios que no fueron atendidos en la primera fecha.

¿Dónde puedo comunicarme con la ONP?

Siguiendo esa línea, la institución da a conocer sus canales de atención para consultas, en el que los usuarios pueden comunicarse con ONP Te escucha al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

En conclusión, con esta medida, la ONP busca mejorar los servicios en favor de los pensionistas para que reciban su pago a domicilio en Lima y Callao desde el 15 de junio.