Hombre genera polémica al viajar colgado en la parte trasera de un bus: "Adentro voy muy apretado"

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los conductores pueden encontrarse con situaciones muy peculiares durante el día a día. Sin embargo, ver a una persona viajando colgada de la parte trasera de un autobús puede generar gran alarma y preocupación. Ese fue el caso de un conductor que logró registrar el preciso instante en que un hombre decidió viajar colgado de la parte trasera de un autobús, asegurando que en el interior estaba muy apretado.

Hombre viaja colgado de bus

El video fue publicado por una cuenta de Instagram que recopila videos virales de toda Latinoamérica. En las imágenes se aprecia el momento en que un hombre, vestido con un short a cuadros y una camiseta corta, va colgado en la parte trasera de un autobús, específicamente parado sobre el parachoques.

Lo más sorprendente es que el vehículo de transporte público circulaba a gran velocidad y el hombre parecía divertirse mientras ponía su vida en peligro. El conductor que registró el video se acercó para avanzar a la misma velocidad junto al autobús y le preguntó por qué viajaba de esa manera. Sin embargo, la respuesta lo dejó muy sorprendido.

"Agarra los 15, güey. Ahí adentro voy muy apretado" , explicó el peculiar 'pasajero', quien mantenía una actitud muy despreocupada pese a estar realizando una acción sumamente peligrosa.

Reacción en redes sociales

El hecho no pasó desapercibido para miles de usuarios en redes sociales, quienes se dividieron en sus opiniones respecto a lo sucedido. Mientras algunos indicaban que el joven estaba poniendo en peligro no solo su vida, sino también la de muchas otras personas, otros tomaron la situación con humor.

"Y el responsable del camión que opina? Todos hacen lo que les parece indisciplina total. Ese chofer no debería estar manejando ese vehículo es un irresponsable y sabe que cualquier accidente la que paga es la empresa", "jajaja nada que no se hiciera por alla de 1998", "Quien le paga el escape trasero del auto bus si la persona se lo rompe? Eso es lo que me preocupa", expresaron algunos internautas.

Es así que, el video volvió a poner sobre la mesa los riesgos que algunas personas asumen durante sus desplazamientos diarios, especialmente cuando el transporte público opera con altos niveles de congestión. Aunque la escena generó bromas y comentarios divertidos en redes sociales, también evidenció una conducta que pudo terminar en tragedia. El caso refleja la importancia de promover una mayor cultura de seguridad vial y responsabilidad ciudadana.