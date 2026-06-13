¡Atención, conductores! Cierran acceso vehicular al Centro Histórico por 48 horas ante posibles movilizaciones

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso la restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima durante 48 horas. La medida entró en vigencia desde las 00:00 horas de este sábado 13 de junio y se mantendrá hasta las 00:00 horas del lunes 15, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos ante posibles movilizaciones sociales previstas para el fin de semana.

La decisión fue adoptada por el alcalde Renzo Reggiardo luego de evaluar diversos informes técnicos elaborados por la Policía Nacional del Perú. Según detalló la comuna limeña, los reportes advierten sobre la posible realización de concentraciones y desplazamientos de manifestantes en distintos puntos del Cercado de Lima, situación que motivó la implementación de medidas preventivas en la zona monumental de la capital.

¿Qué avenidas estarán cerradas?

El perímetro restringido comprende el Centro Histórico y está delimitado por la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, así como las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre. Como consecuencia, quedará suspendido el tránsito vehicular en importantes arterias como las avenidas Tacna, Abancay y Garcilaso de la Vega, además de un tramo de la avenida Nicolás de Piérola. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y tomar las previsiones necesarias.

La disposición municipal contempla excepciones para ambulancias, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y patrulleros policiales. Asimismo, los vehículos particulares de residentes de la zona podrán ingresar previa verificación. Respecto al transporte público, la comuna informó que la Policía Nacional, en coordinación con las entidades competentes, podrá habilitar o restringir la circulación del Metropolitano y de los corredores complementarios según las condiciones de seguridad que se presenten.

🔴🔵 Cercado de Lima: ¡Atención, amigo conductor! Acceso al Centro Histórico estará cerrado por 48 horas.



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El cierre ya viene ejecutándose de manera progresiva en los principales accesos al Centro Histórico. Sin embargo, la medida también genera preocupación entre comerciantes y empresarios de la zona, debido a que el área concentra una importante actividad económica. La reducción del flujo vehicular y de visitantes podría impactar temporalmente en los ingresos de numerosos establecimientos durante el fin de semana.

De esta manera, la restricción vehicular busca prevenir incidentes y garantizar la seguridad en una de las zonas más concurridas de la capital. Sin embargo, la medida también podría afectar la actividad comercial y el desplazamiento de miles de ciudadanos. Las próximas horas serán clave para evaluar el impacto real de esta disposición municipal.