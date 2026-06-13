ONPE informa que el 100 % de actas fueron procesadas: ¿Qué falta para la confirmación de los resultados electorales?

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que concluyó el procesamiento del 100 % de las actas correspondientes a la segunda vuelta presidencial realizada el pasado 7 de junio.

Sin embargo, este avance no significa que el país ya tenga un presidente electo, pues todavía falta completar una fase clave del proceso electoral: la resolución de las actas observadas.

De acuerdo con el organismo electoral, Keiko Sofía Fujimori, candidata de Fuerza Popular, lideraba el conteo con un 50,012% (9'043.934 votos), mientras que Roberto Sánchez figuraba con 49,988% (9'039.415 votos), una diferencia de apenas 4.519 sufragios.

El dato operativo clave es que el sistema registró cero actas pendientes de ingreso, aunque persisten actas en observación, a la espera de ser resueltas por los jurados electorales especiales.

Actas procesadas no significan votos contabilizados

Uno de los principales puntos de confusión entre los ciudadanos es la diferencia entre las actas procesadas y las actas contabilizadas. El procesamiento del 100% de las actas significa que la ONPE ya recibió y registró físicamente todos los documentos de las mesas de sufragio.

A partir de ahí, el camino se divide. Si el acta llega limpia y sin observaciones, sus cifras entran directo al cómputo oficial de votos. Sin embargo, si presenta alguna inconsistencia (como errores en las sumas, falta de firmas o fallas formales), el documento se congela y se deriva a los Jurados Electorales Especiales (JEE), quienes se encargan de revisarlo a fondo antes de poder sumar esos votos.

Actas observadas en segunda vuelta electoral: LINK del JNE.

El procesamiento del 100% de actas permite conocer el estado del conteo y la magnitud de las diferencias entre los candidatos, pero no implica la proclamación de un ganador. Restan por resolver las actas observadas, que pueden modificar el resultado final, especialmente cuando la diferencia de votos es reducida.

La última etapa antes de la proclamación

Una vez culminada la revisión, los votos son incorporados al cómputo oficial y, posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones podrá proclamar al ganador de la segunda vuelta. Hasta entonces, el país deberá esperar el cierre definitivo de todas las controversias electorales.

El circuito completo, desde el escrutinio en la mesa hasta la resolución de actas observadas, refuerza la confianza pública en el sistema electoral.

Aunque la ONPE haya procesado el 100% de las actas, el resultado final solo se conocerá cuando el último voto observado se sume al total y el Jurado Nacional de Elecciones proclame oficialmente al presidente electo.