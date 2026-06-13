Gobierno aprobó actualización de Esquema Nacional de Inmunizaciones con 5 nuevas vacunas: ¿Cuáles son?

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú pasa de 18 a 24 inmunizaciones. El Gobierno aprobó actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones que incorpora cinco nuevas vacunas y un anticuerpo monoclonal del primer mundo "para brindar mayor y mejor salud" para la ciudadanía. ¿Cuáles son?

Actualizan esquema de inmunizaciones del Minsa

El presidente de la República, José María Balcázar, destacó que el Gobierno está invirtiendo en el sector Salud y recordó que han inaugurado modernos hospitales como el Dos de Mayo y próximamente el Hospital Antonio Lorena de Cusco. En el marco de esa noticia, el mandatario encabezó en Palacio, la ceremonia de firma de la resolución ministerial que aprueba la actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones en el país.

En el evento también estuvo presente el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, quien calificó el caso como "un hecho histórico para la salud pública del Perú", ya que se "incorpora cinco nuevas vacunas y un anticuerpo monoclonal del primer mundo".

Con esta actualización, el Perú pasa de 18 a 23 vacunas, "ampliando la protección de millones de peruanos y refuerza la prevención como la herramienta más eficaz para salvar vidas y evitar enfermedades". "Estamos modernizando el Esquema Nacional de Inmunizaciones con tecnología del primer mundo", precisó el titular del Ministerio de Salud (Minsa).

¿Cuáles son las cinco nuevas vacunas?

El Minsa precisó que esta actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones incluye las siguientes cinco vacunas y va dirigido a este grupo de la ciudadanía en Perú:

La vacuna hexavalente: Protege contra 6 enfermedades en una sola aplicación, reduciendo el número de inyecciones y facilitando el cumplimiento oportuno del calendario. La vacuna hexavalente acelular se incluye para prematuros y niños que viven con VIH, fortaleciendo su protección desde etapas tempranas.

Protege contra 6 enfermedades en una sola aplicación, reduciendo el número de inyecciones y facilitando el cumplimiento oportuno del calendario. La vacuna se incluye para prematuros y niños que viven con VIH, fortaleciendo su protección desde etapas tempranas. Vacuna antimeningocócica : Para niños con VIH, ampliando la cobertura frente a enfermedades graves.

: Para niños con VIH, ampliando la cobertura frente a enfermedades graves. Vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VSR) : Para gestantes entre las 32 y 36 semanas de embarazo, con el objetivo de proteger a los bebés desde antes de su nacimiento.

: Para gestantes entre las 32 y 36 semanas de embarazo, con el objetivo de proteger a los bebés desde antes de su nacimiento. Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH): Se ha fortalecido la protección con esta vacuna para poblaciones vulnerables con el objetivo de luchar contra el cáncer de cuello uterino.

Se ha fortalecido la protección con esta vacuna para poblaciones vulnerables con el objetivo de luchar Vacuna contra el sarampión y la rubéola (SR): Se ha reincorporado para personas no vacunadas y grupos con mayor riesgo de exposición.

Adicionalmente, el esquema incluye el nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal de larga duración (inmunización pasiva) diseñado para proteger a recién nacidos y lactantes contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS). El gobierno precisó que el primer lote (21 mil dosis) llegará en tres semanas, y que el segundo lote de 55 mil dosis llegará en la quincena de julio.

Nuevo esquema de inmunizaciones.

Lucha contra el sarampión: Transferencia por S/4 millones a seis regiones

El Gobierno autorizó la transferencia de hasta S/4 millones para atender y frenar la propagación del sarampión en al menos seis regiones del país: Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

La medida se da a través de la Resolución Ministerial N° 563-2026/MINSA con el objetivo de "proteger, recuperar y mantener la salud de las personas afectadas ante el brote de sarampión con transmisión local confirmada y riesgo elevado de diseminación, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 008-2026-SA".

Es así como el Gobierno, en sus esfuerzos por reforzar la salud de los peruanos mediante el Minsa, aprobó la actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones con la incorporación de cinco vacunas nuevas y 1 anticuerpo monoclonal.