Cercado de Lima: Policía desarticula a "Los Hermanos Mosqueteros" y captura a tres integrantes

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La rápida acción de agentes de la Región Policial Lima Centro 1 permitió la captura de tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada "Los Hermanos Mosqueteros", organización dedicada a cometer delitos contra el patrimonio bajo la modalidad de robo agravado. La intervención se realizó en el Cercado de Lima, luego de que los sujetos fueran sorprendidos tras perpetrar un asalto contra los ocupantes de un vehículo.

Ladrones fueron capturado en flagrancia

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los delincuentes operaban en zonas de alta congestión vehicular para identificar a sus víctimas y ejecutar sus atracos. Según fuentes policiales, la banda tenía como principal área de acción diversas intersecciones del Cercado de Lima, donde aprovechaban el tránsito lento para acercarse a los automóviles y cometer los robos.

Al respecto, el coronel Marcial Rufino Flores, jefe de la Región Policial Lima Centro 1, brindó mayores detalles sobre la organización criminal, así como también los nombres de los detenidos y sus respetivos alias.

"Esta banda criminal denominada Los Hermanos Mosqueteros era integrada por José Manuel Ore de la Cruz Espinoza, Marco Antonio Espinoza Espinoza y Jonathan Brian Cervantes Campos. Esta banda criminal tenía como centro de operaciones las intersecciones del jirón Maynas con Teniente Aranc. Marcaban un objetivo e inmediatamente arremetían contra el vehículo", indicó para Exitosa.

Durante el operativo, los agentes lograron intervenir a los sospechosos en flagrancia. Además, incautaron una pistola, un arma blanca y una mototaxi azul que era utilizada para facilitar la fuga tras los asaltos. Asimismo, recuperaron una cartera y diversas pertenencias que habían sido sustraídas a las víctimas minutos antes de la intervención policial.

🔴🔵 Cercado de Lima: Caen "Los Hermanos Mosqueteros", banda criminal dedicada al robo al paso.



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La Policía también detuvo al conductor de la mototaxi, quien presuntamente cumplía funciones de apoyo dentro de la organización. No obstante, uno de los integrantes logró escapar durante el procedimiento. Las cámaras de seguridad registraron los hechos y serán clave para identificar y ubicar al prófugo. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de San Andrés, donde continúan las diligencias correspondientes conforme a ley.

Es así que, la captura de tres presuntos integrantes de "Los Hermanos Mosqueteros" representa un importante golpe contra la delincuencia en el Cercado de Lima. El operativo permitió recuperar bienes robados e incautar armas utilizadas para cometer los asaltos. Sin embargo, la fuga de uno de los involucrados evidencia que las investigaciones aún continúan. Las imágenes de videovigilancia serán determinantes para lograr su ubicación y completar la desarticulación de la organización criminal.