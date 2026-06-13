Precio del dólar en Perú HOY, 13 de junio: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado?

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio en la jornada de este sábado 13 de junio en el mercado paralelo y la Sunat para tomar medidas que ayuden a proteger tu poder adquisitivo y cuidar mejor tu bolsillo.

Precio del dólar Sunat ¿Cuál es el tipo de cambio hoy?

La coyuntura política peruana se ha visto marcada en las últimas horas por la tensión por el conteo de votos de la segunda vuelta electoral para saber qué candidato ganó para ser el próximo presidente del Perú. En el marco de esta situación, la ciudadanía se mantiene en vilo no solo por conocer pronto al nuevo mandatario, sino también sobre cuál es el comportamiento del dólar y su valor actual.

Como se sabe, a pesar de la solidez que había alcanzado el sol peruano frente al dólar en comparación con otras divisas extranjeras, en las últimas semanas el billete verde se ha visto influenciado por la incertidumbre política local y el conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio de insumos básicos a nivel mundial.

Así que si estás interesado en comprar o vender la moneda estadounidense, se recomienda conocer primero el tipo de cambio y su desempeño en el mercado peruano.

Para ello, te revelamos a cuánto cotiza su valor este sábado 13 de junio, de acuerdo a los datos revelados en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que es la encarga de darle valor legal a la divisa para fines aduaneros y tributarios.

SÁBADO 13 DE JUNIO COMPRA VENTA S/ 3.383 S/ 3.389

Las cifras dadas a conocer reflejan que el precio del dólar presenta una leve variación en comparación con el día de ayer, viernes 12 de junio, donde el valor para la compra era de S/3.390 y la venta de S/3.394. Ello debido a que durante los fines de semana la SUNAT no actualiza su valor durante los fines de semanas ni feriados.

Tipo de cambio dólar paralelo hoy, 13 de junio

Si buscas cuidar mejor tu economía antes de ejecutar alguna transacción, también es recomendable conocer el precio del dólar Ocoña, también conocido como el dólar de la calle. Este es aquel que se vende y compra en las casas de cambio en el mercado informal. Según la web cuantoestaeldolar.pe, la cotización del billete verde para este sábado 13 de junio es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.375| Venta S/ 3.410.

Precio del dólar paralelo en Perú.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 12 de junio?

Además de la Sunat, también puedes consultar el precio de la divisa estadounidense en Perú en portales oficiales del Banco de la Nación, la SBS, medios económicos como Bloomberg y también en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el que se publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio interbancario.

En ese marco, de acuerdo a la entidad liderada por Julio Velarde, el dólar cerró ayer, 12 de junio, con un valor de S/3,3900 (con una apertura de S/3,3895). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de S/3,3846, con un máximo de S/3,3910 y un mínimo de S/3,3790.

Valor del cierre del tipo de cambio interbancario ayer, 12 de junio.

En resumen, identificar a tiempo las fluctuaciones y el precio del dólar en Perú este sábado 13 de junio, así como su tipo de cambio, te permitirá ahorrar, tomar mejores decisiones financieras y anticiparte a cualquier variación de esa moneda extranjera.