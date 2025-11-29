Fuerza Aérea del Perú abrió proceso de admisión 2026: Conoce todos los detalles AQUÍ sobre la formación profesional

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El proceso de admisión para ingresar a la Escuela de Oficiales 2026 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) inició el 15 de setiembre del 2025 y estará disponible hasta el 15 de enero del 2026. Este año se ofrecen cinco carreras profesionales como pilotaje, defensa y operaciones especiales, ingeniería aeronáutica, ingeniería de sistemas de armamento e ingeniería electrónica. Conoce todos los detalles para el ingreso aquí.

Proceso de admisión 2025-2026

La Escuela de Oficiales de la FAP compartió los detalles sobre el proceso de admisión anual por el cual los futuros oficiales del país serán formados.

Con el ingreso a la FAP se tendrá la oportunidad de contar con una carrera profesional. En esta se incluye la alimentación, el alojamiento, vestimenta, seguro médico y entrenamiento.

Respecto al costo de inscripción está en S/389.20 para iniciar el proceso de admisión. Posteriormente, S/640 para el examen médico, el cual se desarrolla en una clínica particular. Finalmente, hay una cuota de garantía que es S/32.200.

Una vez seleccionado, se paga el derecho de inscripción y garantía en donde la formación estará a cargo de la Fuerza Aérea. El tiempo de estudio se da por un plazo de cinco años para las cinco especialidades. Dentro de las especialidades también se cuenta con la posibilidad de continuar con la carrera en el extranjero.

En el caso de los cadetes que son pilotos y que ingresarán en el 2026 se tiene estimado que se gradúen con la calificación de piloto militar para seguir entre las especialidades de piloto de caza, piloto helicóptero de transporte, tras finalizado el plan de estudios.

De las cinco especialidades, tanto postulantes hombres como mujeres podrán acceder a ellas. Sin embargo, en el caso de la especialidad de Fuerzas Especiales están abiertas en el caso femenino.

Vacantes y requisitos

Para el proceso de admisión a la Escuela de Oficiales FAP se cuenta con 150 vacantes en total, de los cuales 75 están asignadas para pilotos y 25 para cada una de las cuatro especialidades restantes.

Entre los requisitos se encuentran:

Ser peruano y peruana de nacimiento

Soltero y soltera sin hijos

Haber culminado la educación secundaria

Estatura entre 1.68m como talla mínima para varones y 1.58m para mujeres

En caso ser menor de edad, tales medidas se aceptarán hasta en dos centímetros menos

Por primera vez, la Escuela de Oficiales ha autorizado el ingreso de ciudadanos con tatuajes que no sean visibles con uniforme.