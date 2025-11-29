Anuncian campaña gratuita de DNI electrónico este 1 y 2 de diciembre: ¿Quiénes se verán beneficiados?

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sigue con la campaña de masificación del DNI electrónico (DNIe). En ese marco, en coordinación con otras instituciones, realiza campañas gratuitas para tramitar el documento este 1 y 2 de diciembre.

Trámite del DNI electrónico el 1 y 2 de diciembre

Con el objetivo de facilitar el otorgamiento del DNI electrónico a población de escasos recursos, el Reniec continúa promoviendo campañas en distintas regiones del país. Esta iniciativa también nace en medio de la expectativa por las próximas elecciones 2026, donde se elegirá al nuevo presidente del Perú.

Además, la importancia de adquirir este DNIe recae por tener un chip que contiene datos encriptados y biométricos, lo que hace más seguro y difícil de falsificar el documento, en comparación a los tradicionales (azul y amarillo). Además, el DNI electrónico acredita la identidad física como digital, permitiendo realizar trámites en línea y firmar documentos de forma segura y legal.

Por ello, el Reniec sigue promoviendo iniciativas que permitan a la ciudadanía, especialmente a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, acceder al DNIe, por lo cual, este 1 y 2 de diciembre, junto a otras entidades públicas, organiza campañas para el trámite sin costo alguno.

¿Quiénes se verán beneficiados con la campaña?

En primer lugar, a través de redes sociales, se reveló que el municipio de Barranca en alianza con el Reniec realizarán la campaña gratuita dirigida a niños y adolescentes de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años. La actividad se llevará el 1 de diciembre desde las 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el frontis de la municipalidad provincial.

Asimismo, se detalla que el 2 de diciembre también se desarrollará el evento a la misma hora, pero en el I.E.I. Los Arenales, Centro Poblado Los Arenales. Los servicios que ofrecerán son trámite de inscripción, rectificación de datos (dirección), renovación y siempre recordando que en caso se traten de menores de edad, deben ir acompañados de su padre o mamá.

Campaña gratuita en Tacna

También se dio a conocer que los ciudadanos de Tacna que deseen obtener el DNI electrónico deberán acudir a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y dirigirse al auditorio Ángel Alejo Tunco los días 2 y 3 de diciembre desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía.

Los trámites que se realizarán en esta localidad son los siguientes:

Trámite de DNI para jóvenes de 17 años.

Trámite de DNI para niños recién nacidos.

Trámite de renovación de DNI para menores de 0 16 años

Trámite de DNI para adultos mayores.

Campaña gratuita del DNIe en Barranca y Tacna.

Una nueva campaña gratuita del Reniec de la mano de municipios del país permitirá tramitar DNI electrónicos de manera gratuita para el beneficio de diversas poblaciones este 1 y 2 de diciembre.