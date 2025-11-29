Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este sábado, 29 de noviembre

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en comprar o cambiar dólares este sábado, 29 de noviembre, no olvides primero consultar cuál es su precio en nuestro país. Ello te permitirá tomar decisiones más acertadas que ayuden a proteger tu economía.

¿Cuál es el precio actual del dólar este sábado?

Tener una idea de la cotización del dólar te permite tomar decisiones informadas y planificar mejor tus finanzas personales, especialmente en estos días en que, probablemente, lograste retirar dinero de tu AFP. Si deseas invertir esos aportes en esta divisa en Perú es aconsejable que busques cuáles son los valores actuales de la moneda estadounidense y así evitar pérdidas.

Ten en cuenta que el precio de esta moneda extranjera varía por diversos factores, entre ellos, económicos, políticos y sociales que influyen en la oferta y la demanda del dólar. Asimismo, la fluctuación de esta divisa se da por la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), así como por la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que para evitar fluctuaciones abruptas puede intervenir vendiendo o comprando dólares.

En ese marco, una entidad que te permite conocer cuál es el comportamiento del dólar día a día, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que te mostramos a continuación:

VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE ¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Este es el tipo de cambio para el viernes, 28 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3.357 S/ 3.368

Estos valores reflejan una leve baja del dólar este sábado, en comparación al día de ayer, 28 de noviembre, donde la compra era de S/3.360 y la venta a S/3.371.

Cabe destacar que el dólar bajo beneficia a importadores y comercios que dependen de insumos y bienes importados, desde alimentos hasta electrónica y vehículos. También favorece a empresas con deudas en dólares, ya que reduce el costo de su servicio financiero en soles.

Tipo de cambio mercado paralelo

Otros valores que debes tener en cuenta es el tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, que según el portal cuantoestaeldolar.pe, cotiza de esta manera:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.375

Así cerró el dólar el 28 de noviembre

Por otro lado, el BCRP dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, viernes 28 de noviembre: en 3,3650, (con una apertura de 3,3645), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3619, con un máximo de 3,3640 y un mínimo de 3,3570.

Entender cuál es el comportamiento del dólar te permite tomar decisiones estratégicas para reducir riesgos y aprovechar oportunidades.