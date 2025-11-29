Fuerte incendio en Chosica: Siniestro en club campestre El Remanso cuenta con 8 unidades de bomberos

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según información preliminar, el hecho fue alertado desde las 14:02 de la tarde de este sábado 29 de noviembre en inmediaciones de la sede del Club El Remanso ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Al menos ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios continúan atendiendo la emergencia que ha sido calificada como un incendio con incidencia forestal.

Habría iniciado al interior de club

El reporte del inicio del siniestro habría comenzado al interior del club campestre y, debido a su cercanía con las áreas forestales, el fuego se habría expandido escalando la magnitud del incendio. Las primeras imágenes muestran que el origen del incendio habría comenzado cerca a la ladera de una montaña.

El club cuenta con diversas zonas como áreas deportivas, piscinas, bungalows, zona de parrillas, entre otras, y, por tratarse de un fin de semana, contaría con mayor presencia de visitantes.

Según los reportes de los medios locales en Chosica, se registró caída de cenizas tras el incendio y originó una gran humareda de polvo sobre los ciudadanos que se encuentran en inmediaciones a la zona de Santa María.

Cerca del punto de origen se encuentra una casa de reposo cercana a la calle Las Azucenas. Por tal motivo, los adultos mayores tuvieron que ser retirados del interior del local para evitar que el humo cayera directamente sobre ellos.

Personal del cuerpo de bomberos y serenazgo del distrito llegaron hacia la zona para contribuir con el control del incendio. Se espera la confirmación oficial sobre la magnitud que ha alcanzado este siniestro.

Al momento, no se ha reportado alguna víctima mortal ante este hecho. Se espera que los afectados cuenten con atención médica correspondiente.

Se solicita que las personas que se encuentran cerca a la zona se pongan a buen recaudo y se mantengan alejada del área afectada.

Se distribuye ayuda desde Sedapal

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha dirigido a enviar una cisterna de agua con capacidad de 16 m3, la cual ha sido encaminada para contribuir con el suministro de agua constante.

Según indica la empresa estatal, la cisterna enviada ha realizado tres viajes para garantizar el abastecimiento de agua, lo que da cuenta de la intensidad del caso suscitado.

Precisaron que mantienen constante coordinación con las autoridades encargadas para proseguir brindando el suministro hídrico.

