¡Confirmado! Pensión 65 inicia pagos de S/350 desde este 1 de diciembre: Revisa AQUÍ todos los detalles

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que a partir de este lunes, 1 de diciembre, más de 800 mil adultos mayores se verán beneficiados con la Pensión 65. Descubre con solo tu DNI si eres uno de los afortunados que podrá cobrar S/350.

Pago de Pensión 65 en diciembre

Estamos a solo unos días de que empiece diciembre y con ello llega una buena noticia que ayudará con la economía de tu hogar. Pues bien, el Gobierno, a través del Midis, recordó a la ciudadanía que desde este lunes 1 de diciembre se empezará a pagar el subsidio bimestral de S/350, correspondiente al último padrón del 2025.

El pago se realizará a través de distintos organismos como cajeros automáticos, agentes Multired asociados a bodegas, farmacias y otros establecimientos, así como en las agencias del Banco de la Nación distribuidas en todo el país.

En ese marco, la cartera liderada actualmente por Lesly Shica, reveló que las usuarias y usuarios del programa Pensión 65 podrán usar su tarjeta de débito para retirar su subvención económica, para evitar las colas y brindar tranquilidad a los adultos mayores. Asimismo, precisa que hay otras modalidades, como el despliegue de los "carritos y avioncitos pagadores", que llegan a los puntos más alejados del país y a los domicilios de quienes ya no se pueden desplazar por una condición física.

Subvención bimestral de S/350: ¿Eres beneficiario?

Como se recuerda, la subvención bimestral aumentó de S/250 a S/350, beneficiando a personas adultas mayores en situación de pobreza extrema para garantizar una vida más digna y con mayor seguridad alimentaria. Si deseas saber si eres uno de los beneficiados con este apoyo económico del Estado, solo ingresa a la plataforma digital de Pensión 65 con solo tu DNI a la mano.

Puedes acceder a través de este LINK y seguir los siguientes pasos:

Ingresa tu número de DNI.

Digita los 4 dígitos de la imagen.

Verifica si estás en el sexto y último padrón de beneficiarios de noviembre-diciembre 2025, solo dando clic en el cuadro de "Buscar".

Si deseas saber el cronograma completo de pagos de sexto y último padrón noviembre-diciembre, por distrito, puedes acceder a través de este ENLACE proporcionado por el Midis.

Consulta con tu DNI si estás en el padrón de Pensión 65.

Cronograma de pagos de Pensión 65 en Lima Metropolitana

Cronograma de pagos Pensión 65 en Lima Metropolitana.

