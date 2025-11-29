José Jerí realiza visita oficial a Tumbes en medio de crisis migratoria y anuncio de emergencia en fronteras

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal como lo indicó semanas atrás, José Jerí, presidente de la República, visitó la Región Tumbes para ser parte de una serie de actividades oficiales. El mandatario fue recibido por las principales autoridades locales, además de congresistas que ya se encontraban en la zona y el propio ministro de Transportes y Comunicaciones.

Presidente José Jerí vista Tumbes en medio de crisis

El jefe de Estado fue parte de la firma de la Adenda N° 11 para la Modernización del Primer Grupo de Aeropuertos a cargo del MTC. En la gala también estuvo el gerente general de Aeropuertos del Perú.

Lo curioso de ello es que José Jerí visita su sexta región desde que asumió la presidencia de la República en medio de la crisis migratorio que atraviesa el país, principalmente en la frontera con Chile donde cientos de migrantes venezolanos buscan cruzar al Perú.

Ello, luego de la contundente advertencia de José Antonio Kast, candidato a la presidencia chilena, quien dejó en claro que echará de su nación a todos los migrantes que se encuentren de manera irregular.

Según pudo conocer Exitosa, el mandatario abandonó el aeropuerto de Tumbes para luego asistir a la Plaza Mayor donde izó la bandera nacional. Luego acudirá al penal de Puerto Pizarro donde realizará una revisión exhaustiva como lo ha venido haciendo en otras prisiones del territorio.

¡Gobernamos con diálogo y unidad!



El presidente José Jerí llegó a Tumbes para cumplir una nutrida agenda de trabajo a favor de la población de la región, impulsar proyectos que la ciudadanía requiere y la mejora de los servicios públicos. #GobiernoEnAcción pic.twitter.com/8Cpd3UHUeD — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 29, 2025

José Jerí decreta estado de emergencia en 3 distritos de Tacna

Luego de las tensiones que se viven en el sur del territorio, José Jerí convocó a un Consejo de Ministros Extraordinario para tomas las medidas necesarias ante esta situación. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado aseguró que se decretará estado de emergencia en Tacna, específicamente en la frontera con Chile.

"Hoy, antes de las 12 AM estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras. Esta será la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana", indicó.

Según expreso el jefe de Estado, la idea es controlar cualquier tipo de migración no deseada ya que el Perú cuenta con casi dos millones de venezolanos que emigraron a nuestro país tras la crisis generada por el régimen chavista.

De esta manera, José Jerí visitó Tumbes en medio de la crisis migratoria que vive el Perú. Con ello, el presidente visita la sexta región desde que asumió el cargo.