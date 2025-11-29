13 farmacéuticas que cometieron colusión deberían ser juzgadas penalmente, señala Paolo Benza

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el periodista de 'La Contra', Paolo Benza, sostuvo que, además de la multa que les que impuso Indecopi, las 13 farmacéuticas que incurrieron en colusión para vender medicamentos caros al Estado deberían ser juzgadas en el fuero penal. Sin embargo, advirtió que esto podría no ser así, debido a límites de temporalidad.

Exigen sanciones penales contra 'Cártel de laboratorios'

Correos, chats y archivos ocultos salieron a la luz y con ello una grave denuncia que involucra a 13 empresas farmacéuticas, entre laboratorios y distribuidoras, que se habrían coludido para manipular licitaciones del Estado entre los años 2006 y 2020, "afectando el abastecimiento de tratamientos oncológicos, antibióticos, suplementos contra la anemia, entre otros".

Tras esta revelación de la Comisión de Defensa de Libre Competencia de Indecopi sobre la existencia de un 'Cártel de medicamentos' o también conocido como 'Cártel de laboratorios', el Ministerio de Salud (Minsa) solicitó la reconsideración de un proceso penal para recibir una indemnización. Sobre este caso, el periodista de 'La Contra', Paolo Benza, no dudó en pronunciarse en diálogo con el programa 'Hablemos Claro'.

El periodista respaldó esta medida de que las 13 farmacéuticas que incurrieron en colusión en licitaciones estatales, sean investigados a nivel penal por desabastecer el mercado y cometer una "exposición de personas al peligro" a lo largo de 14 años; sin embargo, existiría un contratiempo para esta medida.

"Ya, pero ¿cuál es el tema? El problema es que el periodo analizado que va hasta el 2019 no agarra el año en el cual se determinó que esto se podría juzgar en el fuero penal. Se salvan por un tema de temporalidad, pero deberían ser juzgados en el fuero penal, a partir de cierto año", expresó Paolo Benza.

Farmacéuticas en el Perú lucran con pacientes

Pero no todo quedó ahí, ya que el periodista Paolo Benza advirtió que si el caso pasa por Fiscalía y esta entidad descubre, en su línea de investigación, la existencia de funcionarios que recibieron dinero de los laboratorios involucrados "sí se pueden sancionar", pero hasta el momento no lo realizan porque solo hay "colusión entre privados".

"Eso se debería sancionar. Pero como la colusión es previa, no cabe. Debería ser, por supuesto, que sí", acotó en diálogo con Exitosa.

Asimismo, sostuvo que el 'Cártel de laboratorios' pone en evidencia que la industria farmacéutica en el Perú se beneficia impunemente con el dinero de las personas enfermas. Por ello, exhortó que la Defensoría del Pueblo atienda este caso y adopte medidas para que esta mediática situación "no se caiga en segunda instancia".

