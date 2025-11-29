Corte de agua programado para el lunes, 1 de diciembre: ¿Qué distritos se verán afectados con esta medida?

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) reveló que tiene un nuevo corte de agua programado para este lunes 1 de diciembre, por el que exhorta a la ciudadanía tomar sus precauciones. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

¿Dónde no habrá agua este lunes 1 de diciembre?

La empresa estatal comunicó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que la interrupción de agua potable el lunes será de forma temporal y por trabajos de mantenimiento en los reservorios y redes de alcantarillado, una medida clave para mejorar la eficiencia del sistema y garantizar un mejor servicio.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", se lee en el comunicado de Sedapal.

La empresa detalló los horarios y los distritos de Lima Metropolitana que se verán afectados con el corte de agua el 1 de diciembre para que los usuarios puedan planificar y minimizar inconvenientes durante la interrupción del servicio.

Corte de agua en Magdalena

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Artesanos, Cercado, P.J. H. Echenique, P.J. H. Wantilla, Urb. Orbea. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Sucre, Jr. Ayacucho, Jr. Echenique.

Asoc. Artesanos, Cercado, P.J. H. Echenique, P.J. H. Wantilla, Urb. Orbea. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Sucre, Jr. Ayacucho, Jr. Echenique. Motivo: Trabajos de empalme de tubería.

Trabajos de empalme de tubería. Sector 47.

Interrupción del servicio en Puente Piedra

Áreas afectadas: A.H. Hijos de Jerusalén, A.H. Señor de Muruhuay 2da etapa, A.H. Santiago Antúnez de Mayolo, A.H. Huascarán Hermoso. Av. Virgen de Fátima de Jerusalén.

A.H. Hijos de Jerusalén, A.H. Señor de Muruhuay 2da etapa, A.H. Santiago Antúnez de Mayolo, A.H. Huascarán Hermoso. Av. Virgen de Fátima de Jerusalén. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 393.

Recomendación si no vuelve el agua en el horario establecido

Finalmente, Sedapal aconsejó que en caso tu distrito sea uno de los que se verá afectado este lunes por la interrupción temporal del recurso hídrico, juntes agua desde ya en recipientes limpios y bien tapados para cubrir las necesidades de tu hogar.

Asimismo, les recuerda a los usuarios que si el servicio no se ve restablecido en el horario programado no duden en comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo detrás de la demora.

Así que ten en cuenta que este lunes no habrá agua en al menos dos distritos: Puente Piedra y Magdalena, según el último reporte de la empresa estatal Sedapal, por trabajos de mantenimiento en el sistema.